健康碼不只紅綠黃　武漢推「灰碼」者不能搭巴士　做完核酸可點亮

內地健康碼根據個人旅遊史、居住地、是否接觸過疑似或確診肺炎病患等自動生成二維條碼，分紅、黃、綠三種顏色，日前，武漢則試點推出新政，只要超過48小時未進行核酸採樣，健康碼將自動變「灰碼」。持有者將嚴禁進入人群密集的公共場所更不得乘坐公共交通工具和網約車。



4月15日，武漢市民收到短信，稱將試點對「核酸應檢未檢人員」的健康碼賦予灰碼管理其中一類是外省返漢未即時落實三天兩檢落地核酸檢測的人員；一類是在漢人員未落實48小時內核酸檢測。

灰碼人員嚴格限制進入人群密集的公共場所（除醫療衛生機構以外），嚴禁乘坐公共交通工具和網約車；完成核酸檢測後，灰碼可在約莫半小時時間內自動轉為綠碼。

武漢市政府指出，採取灰碼是由於Omicron變異株傳播速度更快、隱匿性更強，在區域內盡快反覆開展核酸檢測，把所有潛在的感染者都找出來，是實現疫情動態清零的重要策略。武漢市當前加快加密核酸檢測，就是為了從人群中找出可能存在的感染者。

據了解，內地健康碼由各地政府管理，一般是「黃、綠、紅」三色。綠色代表該人士無異常，處於健康狀態，可正常通行。而黃色、紅色則是中風險和高風險，需要限制出行或隔離。對於武漢市再推出灰碼的新功能，有部分網民表態支持，認為就是該要強制做核酸才能阻斷疫情；但亦有網民認為，核酸採檢不應該強制48小時做一次。

值得一提地是，內地部分地區的健康碼也可以反映疫苗接種情況。5月5日，廣州市級健康碼「穗康碼」升級，接種完第一劑疫苗的人士，穗康碼中央會有一朵黃色木棉花；接種完第二劑，木棉花由黃色轉為紅色。