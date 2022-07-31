佩洛西訪問行程未提台灣　胡錫進稱仍有可能訪台：或用私人身份去

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，台譯裴洛西或波洛西）7月31日公布訪問亞洲的行程，她與國會代表團將到訪日本、韓國、新加坡和馬來西亞，惟官方聲明未有列出台灣。

此前曾多次發聲的《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進31日在微博發文分析稱，「她（佩洛西）有可能想做一個姿態：台灣不是我的訪問目的地之一，我即使去也是中停，或者是用私人身份去。以此降低她竄訪台灣的挑釁意義」。



胡錫進又表示，只要佩洛西降落台灣，中方就不會接受。現在中方不能大意，必須繼續大聲警告她：不許去台灣，去了必有嚴重後果。

胡錫進稱，「她（佩洛西）有可能想做一個姿態：台灣不是我的訪問目的地之一，我即使去也是中停，或者是用私人身份去。以此降低她竄訪台灣的挑釁意義」。（VCG）

在稍早之前，胡錫進31日凌晨又發文稱，如果佩洛西最終飛台，民進黨當局同樣罪責難逃。民進黨當局很清楚此事是在踩大陸的紅線，而他們是有用拒絕接待佩洛西來終止這場危機的主動權的。他們如果縱容、配合佩洛西竄訪，就是共謀，他們也一定會因此付出沉重代價。

文章稱，因為事情發生在台海，這個地區已經處於大陸軍事能力的全面掌控中，解放軍早已做過充分演練，懲罰台灣當局的手段有很多可供選擇，非常方便，也很有把握。

文章又稱，台灣當局熱衷於謀求「國際支持」，但他們必須清楚，他們的命運早已真正攥在大陸手中。大陸能做到瞬間將他們操弄政治遊戲的局盤推平，所以他們必須將「悠著點」當座右銘，不製造、不參與可能導致台海地區地動山搖的賭博。

文章最後警告民進黨當局，無論解放軍實施甚麼反制行動，他們都必須忍著，不得採取對抗行動。否則的話他們必將面臨開啟軍事衝突、並遭解放軍沉重打擊的不可承受後果。一旦衝突導致台海全面戰爭爆發，台灣當局和台軍最惡毒的頭頭腦腦們都將被消滅。