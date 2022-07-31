佩洛西擬訪台｜解放軍東海南海密集演練　至少舉行7場訓練演習

在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，台譯裴洛西或波洛西）出訪亞洲之際，解放軍在東海、南海和黃海等多個海域密集展開實戰演練。



央廣軍事消息，近日，東部戰區海軍航空兵某旅組織開展多機型、多批次、多課目跨晝夜飛行訓練，進一步提升飛行員技戰術水平。

7月30日，南部戰區發布有關實戰化訓練的通告。通告稱，南部戰區海軍某登陸艦支隊組織艦艇編隊開展海上實戰化訓練。在連續數天的海上訓練中，編隊開展了主砲對岸射擊、實射干擾彈、編隊釋放煙幕等課目訓練。

同日，東部戰區發布消息稱，7月下旬，東部戰區海軍某登陸艦大隊與陸軍某部組織在東海演練，此次演練包括突出組織指揮、各型車輛裝卸載、海上應急處置等內容。微信公眾號@東部戰區發布相關通報，值得注意的是，通報結尾以加粗紅字標明：「聯戰聯勝，時刻準備著」。

除此之外，東部戰區海軍某護衛艦支隊襄陽艦、宜春艦組成艦艇編隊，近日奔赴東海某海域開展實兵實彈訓練。

據介紹，編隊剛抵達訓練海區，宜春艦就發現不明空中目標高速抵近。各艦接收目標態勢後，綜合運用雷達、光電系統跟蹤鎖定來襲目標，並發射干擾彈防禦規避。在干擾彈的掩護下，襄陽艦副砲號手迅速鎖定目標並開火，成功攔截空中目標。

中國海事局網站發布的消息顯示，7月29日至30日，南海相關區域內進行軍事訓練，禁止船舶進入。同日，平潭海事局發布航行警告，7月30日早上8時至晚上9時，福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練任務，禁止一切船舶進入。

中國海事局網站發布的消息顯示，自7月28日，解放軍在南海、南海、黃海等多個海域接連舉行多場軍事演習：

廣東海事局航行警告：



7月28日，上午3時至下午2時；7月31日，上午8時至晚上6時，汕尾附近海域軍事演習



7月29日至30日，每日上午7時至下午2時，和晚上7時至晚上11時，南海瓊州海峽西部海域進行軍事演習



7月30日上午8時至中午12時，南海大萬山島東南海域進行軍事演習



8月2日凌晨2時至3日下午5時，南海雷州半島西部海域進行射擊訓練



連雲港海事局航行警告：



7月28日至8月5日，每日上午8時至晚上6時，黃海南部部分海域進行實彈射擊訓練



浙江海事局航行警告：



7月30日上午8時至中午12時，東海部分海域進行軍事演習



福建平潭海事局航行警告：



7月30日上午8時至晚上9時，福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練

