陳時中稱若訪台非常歡迎　柯文哲：佩洛西不來美國沒面子

對於美國聯邦眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西）（Nancy Pelosi）可能訪問台灣，民進黨台北市長參選人陳時中昨（31）日表示非常歡迎，至於安全上的顧慮，「小英總統給我們靠」。而台北市長柯文哲認為，佩洛西若因中國大陸抗議就不來台，美國面子掛不住



台灣《中央社》報道，陳時中昨日出席「陳時中競選主視覺發布記者會」，會後被媒體問到如何看待佩洛西可能訪台一事時表示非常歡迎，並指台灣、美國這幾年關係長足進步，就他接觸最多的衛生事務，美國衛生部長就曾來台並簽訂諒解備忘錄（MOU）。

陳時中說，若以台北市的角度看這件事情，當然是非常歡迎，至於安全上的顧慮，「小英總統給我們靠，外交、國際事務靠小英，內政靠我們」，人民表達歡迎之意。

柯文哲昨日出席福林國小參加「2022年世界少棒聯盟（LLBWS）世界少棒錦標賽」授旗典禮，被問及佩洛西若訪問台灣，是否擔心大陸會有動作。

他表示，「中國大陸一定會有動作」，並說佩洛西若因中國大陸抗議就不來台，美國面子掛不住；若佩洛西來了大陸卻沒動作，就變成國家主席習近平沒面子，雙方各有堅持就要溝通。