佩洛西傳訪台｜解放軍學者：若踩紅線將啟動《反分裂國家法》反制

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）傳或訪台，台海局勢緊張升溫。

全國政協機關報《人民政協報》7月30日的報道引述一名不具名的解放軍戰略學者表示，「只要美台敢踩大陸給他們畫的紅線，我們將啟動《反分裂國家法》，以雷霆萬鈞之勢對台出手，讓國家完全統一的步伐大大提前」。



報道引述不具名的兩岸觀察人士稱，佩洛西竄訪一旦成功，無疑是近25年來美國對中國領土主權發起的一次最嚴重而且最粗暴的挑釁和侵犯，而且它還將實際打破了維持數十年的台海和平現狀。因此，佩洛西最好主動放棄竄訪，否則，正如中國國防部發言人所言，中國軍隊絕不會坐視不管，並將嚴陣以待。

至於對美台會採取何種反制和措施，報道引述一位不具名的解放軍戰略學者表示，道義和法理在中國大陸一邊，在符合國際法和聯合國憲章範圍內，中國政府和軍隊可以採取一切手段，當然遠遠不像近日海內外媒體說的區區那幾種，手段比媒體說得要多得多。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）傳或訪台，台海局勢緊張升溫。（AP）

這位解放軍戰略學者聲稱，只要美台敢踩大陸給他們畫的紅線，「我們將啟動《反分裂國家法》，以雷霆萬鈞之勢對台出手，讓國家完全統一的步伐大大提前」。該學者又表示，「可以負責任地說，我們說到做到」。

根據資料，中國大陸於2005年通過《反分裂國家法》，其中第八條提到，「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。