大連高速公路拖頭追撞10車釀3死3傷　民警：煞車沒煞住

遼寧省大連市一高速公路收費站前方路段昨日（31日）下午發生車禍，共造成3人死亡，3人受輕微傷，11輛車不同程度受損。警方通報稱，肇事的重型半掛牽引車（拖頭）司機周某友已被公安機關控制，事故調查等工作正在進行中。

大連市公安局交警支隊民警晚上10時許稱，該事故是一輛半掛車煞車沒剎住，不慎追尾前車所致。



影片顯示，一輛半掛車橫在匝道口附近，多輛轎車、越野車相撞後損毀嚴重。事故的發生導致鶴大高速相鄰路段，出現4個多小時交通堵塞。

大連市公安局交通警察支隊發通報指，2022年7月31日下午3時30分許，大連市公安110指揮中心接到報警稱，在鶴大高速十里崗路段發生交通事故，有人受傷。接警後，公安、應急、120等部門迅速臨場救援處置，交通有序恢復。

通報稱，經現場初步調查，46歲男子周某友駕駛重型半掛牽引車沿鶴大高速由東向西行駛至十里崗北收費站前100米處，與前方減速等待駛出收費站的10台車輛相撞，事故共造成3人死亡，3人受輕微傷，11輛車不同程度受損。目前，肇事司機周某友已被公安部門控制（限制人身自由），事故調查等工作正在進行中。

中國政府網曾發表《市民公共安全應急指南》車禍應對説明：

煞車失靈：

1、換低檔，加拉手剎，同時打開警示燈。

2、若車速始終無法控制，試著衝向柔軟的障礙物以減慢車速。



翻車：

1、腳鉤踏板隨車翻轉，緊握方向盤使身體固定。



高速公路：

1、發生事故後應立即停車，保護現場（標記現場位置，標記傷員倒臥的位置，保全現場痕跡物證，協助公安機關尋找證明人等），撥打報警電話，清楚表述案發時間、方位、後果等，並協助交通警察調查。

2、有死傷人員的交通事故，應先救人，並立即撥打120或999。

3、開啟危險報警閃光燈，並在來車方向150米以外設置警示標誌。

4、車上人員應迅速轉移到右側路肩上或者應急車道內；能夠移動的機動車應移至不妨礙交通的應急車道或服務區停放。

