四川警槍殺3人後搶電單車上山　300民兵搜尋未果　懸紅翻倍至20萬

四川省樂山市沐川縣警員李強持槍殺人，造成3死2傷，內地網絡26日晚曾傳出警方通告指疑犯駕車逃匿；27日凌晨通告稱，已將涉案槍彈全部查獲，但李強仍在逃。27日上午，當地警方發布懸賞10萬元（人民幣．下同）通告。

及至27日晚，根據內地《海派新聞》報道，李強仍在逃逸，且他已棄車並搶劫一輛電單車（摩托車／機車）上山。300名民兵上山搜尋但未果，而據民兵所述，懸紅亦因此提升至20萬元。



7月27日，當地警方將疑犯逃匿範圍鎖定至「犍為縣芭溝鎮」和「沐川縣黃丹鎮」之間。當局26日晚緊急通知稱，疑犯在黃丹境內流竄，當地農戶晚上要鎖好門窗，遇陌生人立刻報警。

犍為縣芭溝鎮村民表示，26日晚事發後，當地民兵、武警、特警等數百人從芭蕉溝方向進山搜尋。當地一名中年女子稱，疑犯將車遺棄在黃丹電站附近後進山逃匿。

7月27日下午5時左右，現場參與搜尋後下山休整的民兵表示，他們從早上8時上山搜尋，直到下午5時才下山休整，「中午飯都是送到山上去的。」多位民兵還介紹，民兵進山是分組分散搜尋，為了安全，每組至少安排5名民兵，後續還在增援。該民兵稱，除當地特警和警員外，僅民兵先前就有300人進山搜尋。

一名民兵稱，進山搜尋存在危險，疑犯身上攜帶冷兵器。另有民兵稱，疑犯26日棄車逃跑後，又在不遠處挾持搶奪了一輛電單車後逃躥。報道指，下山休整的民兵每人都隨身攜帶有盾牌、叉棍、甩棍等裝備。

目前，犍為縣仍處於高度戒備裝備狀態。截至27日下午3時，位於犍為縣的羅城高速路口入口已經關閉，多輛貨車和司機車被攔在入口外，等待通行。高速路口值守人員稱，要等人被捉到，高速路才可通行。

在位於犍為縣的嘉陽·桫欏湖旅遊景區東方紅廣場，現場堆放了數十箱樽裝水及即食麵等即食食品。一名民兵稱，可能要通宵進山搜尋，晚上會在每家農戶設3到4名民兵蹲守，以防疑犯晚上出沒，「上面有十家農戶，有的農戶還是害怕」。

7月27日早上，沐川警方針對疑犯李某發布了10萬元的懸賞通告。27日下午，犍為縣民兵稱，因人未抓到，目前當地已將懸賞提高至20萬元，接下來還有可能繼續提升懸賞。

內媒引消息：事屬偶發 作案「有因素」非無差別

網絡有傳李強犯案動機是家庭糾紛，受害者為其妻子情夫及妻子家人，亦有傳是因賭博欠錢。內地《九派新聞》昨引述警方內部消息，稱疑兇作案是「有因素的」，事件為偶發，非無差別傷人。

據早前報道，沐川縣公安局官網去年9月曾刊載關於涉案警察李強的文章，指他50日內兩度「勇救」落水者 ，包括於當年7月14日清晨，將一名落水的7旬長者救上岸。文章提及，李強1986年10月出生，2012年參加公安工作。目前該文已被刪除。有市民在網上留言表示「他明明人很好」、「是不是有甚麼不得已的苦衷」、「感覺本質應該不壞」。