八一建軍節｜習近平：軍隊聚焦備戰打仗　絕不允許領土分裂出去

八一建軍節前夕，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西或波洛西）率團展開亞洲之行，雖然行程未公布是否訪台，但解放軍連日在東海、南海一帶舉行實戰演習。

今日（8月1日），《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席和中央軍委主席習近平，5年前在慶祝解放軍建軍90周年大會上的講話。

習近平提到，中國決不搞侵略擴張，但有戰勝一切侵略的信心，絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。



文章指出，推進強軍事業，必須毫不動搖堅持黨對軍隊的絕對領導，堅持和發展黨的軍事指導理論，始終聚焦備戰打仗，鍛造召之即來、來之能戰、戰之必勝的精兵勁旅，堅持政治建軍、改革強軍、科技興軍、依法治軍，全面提高國防和軍隊現代化水平，深入推進軍民融合發展，構建軍民一體化的國家戰略體系和能力。

文章指出，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量，將會一如既往展開國際軍事交流合作，共同應對全球性安全挑戰，積極履行同中國國際地位相稱的責任和義務，為推動構建人類命運共同體積極貢獻力量。

同日，人民日報發表《為實現中華民族偉大復興提供更為堅強的戰略支撐——慶祝中國人民解放軍建軍九十五周年》社論。

社論指出，強國必須強軍，軍強才能國安，必須統籌發展和安全、富國和強軍，確保國防和軍隊現代化進程同國家現代化進程相適應，軍事能力同國家戰略需求相適應。當今世界正經歷百年未有之大變局，中國正處於實現中華民族偉大復興關鍵時期，比歷史上任何時期都更需要建設一支強大的人民軍隊。再過5年，國家將迎來中國人民解放軍建軍100周年。

把新時代強軍事業不斷推向前進，必須貫徹新時代軍事戰略方針，國防和軍隊現代化新「三步走」戰略安排，堅持走中國特色強軍之路。毫不動搖堅持黨對人民軍隊絕對領導的根本原則和制度，全面推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，始終聚焦備戰打仗，鍛造召之即來、來之能戰、戰之必勝的精兵勁旅，鍛造具有鐵一般信仰、鐵一般信念、鐵一般紀律、鐵一般擔當的過硬部隊，建設同中國國際地位相稱、同國家安全和發展利益相適應的鞏固國防和強大人民軍隊，人民軍隊就一定能履行好黨和人民賦予的新時代使命任務。