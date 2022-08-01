佩洛西擬訪台｜內地學者：或以軍機故障等欺騙手段突降台灣

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）正率領國會代表團出訪亞洲，傳或訪台，台海局勢緊張升溫。

有內地學者接受官媒《環球時報》採訪時表示，如果佩洛西在訪問途中以軍機臨時機械故障之類的理由突降台灣，以欺騙的手段落地台灣，其後果同樣是嚴重的。



《環球時報》1日（周一）報道稱，有不少學者和媒體預測，佩洛西仍很有可能在行程中突然訪問台灣，甚至列出了她可能突訪台灣的幾個「風險點」。

中國社科院美國問題研究專家呂祥接受《環球時報》採訪時表示，如果說佩洛西在訪問途中以軍機臨時機械故障之類的理由突降台灣，以欺騙的手段落地台灣，其後果同樣是嚴重的。

呂祥稱，佩洛西的包機是軍方提供的，因此需要美國五角大樓對此舉進行配合，也就是說佩洛西和拜登之間需要有默契才能完成這種「突降」。呂祥認為，這種可能性不是特別大，但中方對此仍必須有所防範。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）傳或訪台，台海局勢緊張升溫。（AP）

復旦大學網絡空間國際治理研究基地主任沈逸7月31日在微博上分析稱，佩洛西在結束訪問新加坡、馬來西亞，北飛韓國、日本時，中間天然經過台灣周邊空域，這是「風險點」之一。此外，佩洛西對日本、韓國訪問結束，返回時也有可能會「加戲」。最後一個可能則是換人「縮水竄訪」。