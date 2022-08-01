胡錫進曝光佩洛西行程路線：解放軍已準備好　留台將燃台海火藥桶

美國眾議院議長佩洛西正出訪亞洲，官方行程未提及台灣。胡錫進今（1）日在Twitter（推特）曝光佩洛西訪問路線，稱她在訪問馬來西亞後，將飛往韓國，並途經台灣。他強調，佩洛西停留台灣將點燃台灣海峽局勢火藥桶，解放軍已經做好了充分準備。



《環球時報》特約評論員胡錫進說：「佩洛西在新加坡，訪問馬來西亞後，將飛往韓國，途經台灣。解放軍已經做好了充分準備。如果她敢在台灣停留，這將是點燃台灣海峽局勢火藥桶的時刻。」

Pelosi is in Singapore and will fly to South Korea, en route Taiwan, after visiting Malaysia. The PLA has clearly been well prepared. If she dares to stop in Taiwan, it will be the moment to ignite the powder keg of the situation in the Taiwan Straits. pic.twitter.com/EVxyD87c11 — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) August 1, 2022

大陸國防部：如訪台必極嚴重破壞中美關係

中華人民共和國國防部新聞發言人譚克非7月26日就佩洛西計劃訪問台表示，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。

他重申，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。