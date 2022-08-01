胡錫進曝光佩洛西行程路線：解放軍已準備好　留台將燃台海火藥桶

撰文：梁子傑
出版：更新：

美國眾議院議長佩洛西正出訪亞洲，官方行程未提及台灣。胡錫進今（1）日在Twitter（推特）曝光佩洛西訪問路線，稱她在訪問馬來西亞後，將飛往韓國，並途經台灣。他強調，佩洛西停留台灣將點燃台灣海峽局勢火藥桶，解放軍已經做好了充分準備。

《環球時報》特約評論員胡錫進說：「佩洛西在新加坡，訪問馬來西亞後，將飛往韓國，途經台灣。解放軍已經做好了充分準備。如果她敢在台灣停留，這將是點燃台灣海峽局勢火藥桶的時刻。」

大陸國防部：如訪台必極嚴重破壞中美關係

中華人民共和國國防部新聞發言人譚克非7月26日就佩洛西計劃訪問台表示，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。

他重申，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

佩洛西擬訪台｜蘇貞昌：台灣熱烈歡迎外賓來訪　會做最妥善安排佩洛西擬訪台｜官方學者：無論是否訪台已觸紅線　中國已萬全準備陳文茜：佩洛西可能周三訪台　已約見台要員、曾在陸被捕人士佩洛西擬訪台｜解放軍空軍：多型戰機繞飛台灣　捍衛主權領土完整陳時中稱若訪台非常歡迎　柯文哲：佩洛西不來美國沒面子若佩洛西訪台官方學者：反制絕不「小打小鬧」、軍事回應最有效
胡錫進
佩洛西（Nancy Pelosi）
中美關係
你可能感興趣