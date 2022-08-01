佩洛西擬訪台｜北部戰區艦艇編隊連續軍演10天　強化實戰能力

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）正率領國會代表團出訪亞洲，傳或訪台，台海局勢緊張升溫。

解放軍連續多日發放軍演消息，據央視1日（周一）報道，近日北部戰區海軍某艦艇訓練中心組織2艘055型驅逐艦和1艘052D型驅逐艦組成艦艇編隊，開展連續10天的海上訓練。

此外，台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪首次巡航執法活動於7月31日啟動。



報道稱，八一前夕，北部戰區海軍某艦艇訓練中心組織2艘055型驅逐艦和1艘052D型驅逐艦組成艦艇編隊，開展連續10天的海上訓練，進行了實際使用武器等多個課目訓練，強化了單艦和編隊的實戰能力。

在訓練中，艦艇訓練中心組織進行了編隊主砲白天對岸射擊，主砲白天、夜間對海射擊，副砲對空射擊，實射干擾彈，海上編隊防空演練，艦機聯合搜救等課目的訓練。

在7月31日中午，台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪駛離福建海事局平潭海事監管基地碼頭，向遠海進發，該輪列編後首次海上巡航執法活動正式開始。（央視）

此外，在7月31日中午，台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪駛離福建海事局平潭海事監管基地碼頭，向遠海進發，該輪列編後首次海上巡航執法活動正式開始。

在為期7天的巡航執法活動中，海事執法人員將搭乘「海巡06」輪對福建沿海區域開展南北「巡迴式」巡航執法活動，巡航範圍覆蓋平潭至漳州沿海，對海壇海峽、湄洲灣、廈門灣、東山灣等海域進行全方位巡查，重點對福建沿海南北航線、水上水下活動施工區、船舶定線制水域、非法採運砂船活動多發區、漁業養殖密集區、臨港工業區、海上風電場、船舶防颱風錨地等水域開展執法檢查，並聯合相關涉海執法單位開展應急演練活動。