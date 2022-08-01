佩洛西擬訪台｜中國外交部：解放軍絕不坐視不管　必捍衛領土主權

美國眾議院議長佩洛西亞洲行是否會到訪台灣，備受國際關注。中國外交部發言人趙立堅今（1）日在例行記者會表明，美方不得安排佩洛西訪台，佩洛西如赴台將導致嚴重後果，解放軍不會坐視不管。中方必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整。



美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西；Nancy Pelosi）正率領國會代表團出訪亞洲，將訪問「日韓新馬」四國，官方行程未提及台灣，不過有指近日佩洛西將訪台。

據官方媒體《人民日報》報道，中國外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上針對佩洛西（Nancy Pelosi）可能訪台議題回應。他表示，中方近來已經多次向美方表明堅決反對佩洛西赴台的嚴重關切和嚴正立場，強調佩洛西如赴台將導致嚴重後果。

他表明，中方要再次正告美方，中方正嚴陣以待，「中國人民解放軍絕不會坐視不管」，中方必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整。美方應該做的是恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，兌現拜登不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。

他強調，佩洛西若赴台，將是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整，肆意踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係，導致非常嚴重的事態和後果。

#FMsays China sternly warns the US that the Chinese military will not sit idly by if #US House of Representatives Speaker, Nancy Pelosi, visits #Taiwan, FM spokesman Zhao Lijian said, adding that such a visit will lead to a very serious situation and consequences. pic.twitter.com/KRHn9cipXe — China Daily (@ChinaDaily) August 1, 2022

他稱，國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）通電話時強調，中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。他引述習近平當時的話說，「民意不可違，玩火必自焚」，相信美方已經充分了解中方傳遞的強烈、清晰訊息。

他重申，一中原則是台海和平穩定的定海神針，在台灣問題上不斷歪曲和掏空一個中國政策，發表不負責任言論的正是美方。美方最近開始強調要維護每一個國家的主權和領土完整，希望美方首先在台灣問題上言行一致，不要搞雙重標準。

中国近期已经多次向美国表明坚决反对佩洛西访台的严重关切和严正立场。如果美国挑战中国底线，必将遭到坚决反制，由此引起的一切后果完全由美国承担。 — 刘晓明Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) August 1, 2022

大陸國防部：如訪台必極嚴重破壞中美關係

中華人民共和國國防部新聞發言人譚克非7月26日就佩洛西計劃訪問台表示，中方此前多次表明了堅決反對的立場。作為美國政府「三號人物」，佩洛西眾議長如果訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重危害中國主權和領土完整，嚴重破壞中美關係政治基礎，必然對中美兩國兩軍關係造成極其嚴重的破壞，導致台海局勢進一步緊張升級。

他重申，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

蘇貞昌：台灣熱烈歡迎外賓來訪 會做最妥善安排

被問及台灣是否在為佩洛西訪台做準備，行政院院長蘇貞昌今日出席公開活動時表示，熱烈歡迎外國貴賓朋友來台訪問，我們會為外賓來訪做最妥善的安排，也尊重訪賓的規劃相關時間期程。

台灣總統府今日未證實這項消息，僅說「由外交部回應」。外交部表示，目前沒有進一步的消息跟媒體分享，也沒有其他評論。