莫斯科電視塔外牆現撐中國字樣　俄媒闢謠：新聞雖假，情誼是真

網傳俄羅斯莫斯科電視塔外牆大屏幕，近日用中俄雙文播放「中國，俄羅斯與你同在」的字樣，以支持中國。俄媒周二（2日）對事件闢謠，並指「我們與中國朋友們的情誼是真。」



網傳俄羅斯莫斯科電視塔外牆大屏幕，近日用中俄雙文播放「中國，俄羅斯與你同在」的字樣，以支持中國。（影片截圖）

《俄國商報》曝出網上流傳的影片顯示，莫斯科奧斯坦金諾電視塔外牆屏幕，周一（1日）晚出現「中國，俄羅斯與你同在」的中文與俄文字樣，背景為紅色。「今日俄羅斯」（RT）亦有在微博轉載該影片，不過RT隨後便刪除了有關微博。

惟負責電視塔運營的俄羅斯電視廣播網絡公司隨後向塔斯社表示，事件並不屬實，「這些報導是虛假消息，（我們）沒有播放這樣的字樣。」該公司還稱，電視塔的外牆屏幕當日有播放關於「全球老虎日」的影片，現在外牆屏幕因技術原因已關閉，以開展維修工作。

及至周二（2日），RT在微博發文對事件致歉，稱「為這則報導及其在中國社交網絡上引起的廣泛傳播，深表歉意。這個短視頻已被俄羅斯多家媒體轉發，同樣在俄羅斯網民心中獲得了廣泛認同。」

RT又稱，作為中國的友好鄰邦，俄羅斯始終堅持「一個中國」原則，這樣的立場從未改變。這則「莫斯科電視塔撐中國」的新聞雖假，「但我們與中國朋友們的情誼是真。」