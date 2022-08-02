佩洛西擬訪台｜蔡英文「夜路走多」只得「喪事喜辦」

根據美國有線電視新聞網（CNN）引述不具名美、台政府高官報道，美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問亞洲期間，預料將造訪台灣並停留過夜。另有台媒8月1日晚間披露消息，指佩洛西一行預計在2日晚間22時搭乘專機降落松山機場、下榻台北，3日上午將與台灣政府高層官員展開會晤，後於中午離台。

與此同時，中國海事局也在1日對外宣佈，從8月2日凌晨零時起，至8月6日24時止，將在南海部分海域「進行軍事訓練，禁止駛入」。針對佩洛西計劃訪台一事，大陸官方迄今已密集宣佈了5場演習，分佈在台灣海峽、南海及東海海域，其中包括在福建平潭附近海域舉行的實彈射擊訓練。台海戰情詭譎瞬息，一觸即發。

回顧英國《金融時報》（Financial Times）早於7月19日搶先報道佩洛西規劃8月訪台消息後，事件傳聞真假在過去近半個月以來始終如答啞謎一般，期間北京數度嚴正警告佩洛西訪台後果，示意「嚴陣以待」，華府方面雖透過軍方立場表明「佩洛西此時訪台不是個好主意」立場，但難掩騎虎難下，必須承受北京必然回應軍事行動的壓力。綜合情勢發展，這場由佩洛西執意訪台所掀起的中美「膽小鬼賽局」已箭在弦上，美國透過政府體制行政與立法部門獨立之名，進退遊走一中原則邊界，白宮最後甚而力挺佩洛西「有權訪台」，擺明不給北京絲毫臉面。面對華府不斷加碼，大陸官方揚言「中國軍隊絕不會坐視不管」，顯盡其零容忍立場，率先為這被視為「第四次台海危機」「梭哈」表態——中美兩造走到今日弩張之勢，離不開一個關鍵的根本問題：中美雙方相不相信對方是玩真的？

反觀提線木偶般的台北則自覺處境尷尬，在一眾親美的基調上，既不能明確回絕華府「盛情」，於是乎朝野政黨政要多對佩洛西訪台表示「歡迎」，但底心又明知佩洛西死踩北京政治紅線的作為是陪葬兩岸關係入墓，在野黨也就罷了，蔡英文政府這段時間盡顯低調再低調的另一面，實則是啞巴吃黃連，苦不堪言。

香港01製圖

猶如1904年日俄戰爭在中國東北開打，此刻的台灣猶如當年的東北，「人在家中坐，禍從天上來」，總歸民進黨政府近年一面倒向「親美反中」路線，「夜路走多遇到鬼」。眼見中美在台海周邊爆發軍事衝突的風險瞬間飆升，台媒《中國時報》2日的一則報道，便頗有刻意為台灣政府「洗白」的味道。報道稱美國白宮國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）曾向台灣駐美代表蕭美琴透露，為顧全台海情勢，盼佩洛西改變計劃，「不料佩洛西甚感惱怒」，報道並引述不具名台灣高層稱，「民進黨政府清楚佩洛西此行將引發的台海危機不亞於1996年導彈危機處境，曾暗地撤回對佩洛西的邀訪，但在佩洛西責難下，只得繼續安排接待」。

這般光景何其諷刺？睽違25年再有現任美國眾議院議長大駕光臨，台灣理當滿心迎接台美高光的底心卻是「喪事喜辦」，民進黨政府早知如此，當真何必當初？

環球時報指，在捍衛國家主權安全問題上，中國軍隊始終是敢於亮劍、善於亮劍的。（「南部戰區」微信公眾號）

兩岸何必當初的最新進展是，中國海關總署8月1日深夜直接宣佈，禁止逾百家台灣食品廠產品進口中國大陸，台灣官方也在2日對外證實，有超過600件台灣食品遭禁。2日上午，為因應福建空域流量管制，廈門航空「無預警」宣佈調整航班，此舉也直接推升台海恐現軍事突發事件的輿論焦慮。顯然，北京正以嚴肅的態度對各方表明「來真的」的立場，用以弭平外界各種或大或小、或悲觀或樂觀的雜音。

此前，就在佩洛西訪台計劃尚處曖昧不明，有論者認為，海內外多方頻頻揣測中國大陸將如何反應，反而會促使北京「非做出反應不可」，甚至小題大作。事實上，這類的評論根本就沒搞清楚問題的本質：台灣問題事涉中國核心利益，核心利益意指「可以為之拚命、不惜一戰的利益」，既然不容妥協與談判，便無所謂小題大作的問題。

類似的不理解也同樣出現在美國學界。諸如華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glaser）日前在《紐約時報》發表評論，強調「佩洛西的台灣行過於危險」（Nancy Pelosi』s Trip to Taiwan Is Too Dangerous），其認為「中國的野心隨着軍事實力強化而膨脹，也許很快就能具備侵佔民主台灣的能力，中國甚至不惜與美國一戰」，尤其在二十大前，北京領導層不能在此時表現軟弱等等。這類指稱依舊犯了一個錯誤：未認識到台灣做為中國核心利益的地位，不夠理解中華民族偉大復興、中國夢底下，中國統一的歷史任務與價值，依舊是用西方慣以的功利主義方式在理解北京。相對於這一點，台北方面顯然比較能懂。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）指出，佩洛西有權決定是否前往台灣。(AP)

然而，縱使台北懂得，卻不願懂得，這或是「第四次台海危機」即將來臨時刻，貌似被動牽引入局的台北，必須自己負擔的責任。

天真方面，台灣總有聲音認為，佩洛西此次訪台是援用「遠例」，因為前美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）曾在1997年訪台，也無礙一中原則。但在北京的視角下，美國正在不可回覆地侵蝕、掏空一中原則，佩洛西訪台是反中構成的行動元素之一，不存在台灣援用「遠例」的解釋。況且25年前後的中美兩強，實力、關係與影響力已今非昔比。

是以，台灣朝野雖在這一次佩洛西訪台爆點上刻意低調，有意讓自己「置身其外」，讓出空間給兩隻大象打架，但是台灣做為事主的本色無法抹滅。台灣內部評論近日並不乏以膽小鬼賽局解析中美此刻的博弈，用以評估兩強對撞的可能。但膽小鬼賽局事實上不只發生在中美之間，台灣深陷其中卻沒有自覺，更是造成其如今進退維谷的悲劇性原因。台灣向來以「矽盾」為本自持，甚而在佩洛西訪台模糊未定期間，台積電董事長劉德音接受CNN專訪，示意北京一旦武犯台灣，註定沒有贏家，「一旦使用武力，會使台積電無法運作，如果台積電中斷生產，會造成經濟秩序的動盪（turmoil），也會影響到中國大陸自己」。

總的來說，台灣官方也好，台積電的敘事也罷，皆一定程度認可了「台灣有事，全球有事」的劇本，但這樣的思維，對台灣來說只是一類走夜路吹口哨給自己壯膽的份，並不具有絲毫防備與主動杜絕台海軍事衝突的概念，究其所有，也與中美如今在佩洛西固執訪台一事上無異，都是咬緊牙關戴着頭盔往前衝的一股蠻勁。眼下局勢發展迄今，台灣瑟瑟發抖之餘，自然並不低估北京「敢不敢打」，與此同時卻沒把握美國是否做好準備，也不知道自己是否做好準備，這才是迫使其明知不可為而為之，只得用「喪事喜辦」的扭曲心理迎接佩洛西。

民進黨政府長年對內對外「販賣恐懼」，事到臨頭，台灣並不會因為佩洛西的到訪獲得實質利益，卻會受到來自北京的強烈回應。拱手兩岸和平環境的能動性予他人，不啻也是台灣賭上自己的所有，去賭一個北京不會、不致於攻台，賭一個華府妥妥挺台的局，至於自己到底扮演什麼角色？民進黨政府當然無法向台灣民眾具體言說，只怪自己夜路走多，遇到佩洛西。