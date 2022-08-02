佩洛西擬訪台｜山東遼寧艦相繼離港　軍事記者：台海雙航母作戰？

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）8月2日晚間10時20分將率團訪台，大陸解放軍連日在東海、南海等海域展開演練。台媒《ETtoday新聞雲》報道指，解放軍的雙航母也在近日陸續離開母港演訓，航母目的地成謎。微博上更出現「遼寧艦、山東艦、台灣見」的順口溜，讓外界對雙航母動向感到好奇。



台媒指出，長期關注南海軍事動態的越南軍事記者Duan Dang在今（8月2日）上午8時左右在推特上分享圖片，畫面可見遼寧艦已在7月31日從位於青島的母港出發，山東艦8月1日則是從位於海南省三亞的基地離開，他推測，「他們（山東遼寧艦）會在台海進行雙航母作戰嗎？」

China's Liaoning aircraft carrier left Qingdao on July 31, and the Shandong left Sanya on August 01. Are they going to conduct dual carrier operations in the Taiwan Strait? pic.twitter.com/HtNdhdVGQS — Duan Dang (@duandang) August 2, 2022

報道提到，解放軍2日也釋出「八一建軍節」相關宣傳片，母港位於海南三亞的山東艦航母副艦長徐英在片中強調，未來雙航母編隊同框訓練的場景會越來越多。

《ETtoday新聞雲》報道提到，第三艘航母福建艦戰鬥群被設定為直接面對台海局勢的主要戰力，但尚未正式組建完畢。有分析指「必要情況下」，位於黃海一帶進行演訓的遼寧艦可以隨時轉為戰備狀態南下，和位於南海一帶的山東艦北上，可形成「南北夾擊」之勢，提供武力威懾。

報道稱，解放軍海軍055型驅逐艦拉薩艦及052型飛彈驅逐艦成都艦也在西太平洋執行遠海訓練任務，解放軍海軍可調動數艘艦艇從台灣北部、南部及東部合圍，形成對台施壓戰術及戰略任務。