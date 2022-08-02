佩洛西擬訪台｜路透揭佩洛西在台行程：將會蔡英文、訪人權博物館

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）8月2日晚間10時20分將率團訪台，《路透社》公布佩洛西在台行程，指出佩洛西抵台後將下榻君悅飯店，3日上午與蔡英文會面的地點與時間則仍在協調。



《路透社》引述4名消息人士報導，佩洛西預計在8月3日下午會見人權活動人士，地點可能是在新北市新店區國家人權博物館。



美國眾議院議長佩洛西搭乘的專機稍早疑從馬來西亞起飛，預計晚間將抵達台北松山機場。她預計3日將與台灣總統蔡英文見面，時間仍在安排。《路透社》引述消息來源指出，佩洛西在台灣行程，除會晤重要人物，也將參訪新店的國家人權博物館，與當地人權活動人士會面。

不過，對於佩洛西訪台一事，台灣外交部始終不願正面回應。佩洛西抵台後預計下榻君悅飯店，3日上午與蔡英文會面的地點與時間則仍在協調。台灣外交部堅稱「沒有進一步消息，也沒有其他評論。」

台灣總統蔡英文曾為台灣人權博物館主持揭牌儀式。（資料圖片）

據了解，台灣的國家級人權博物館，包括佩洛西將訪問的新店區白色恐怖景美紀念園區及台東縣綠島鄉白色恐怖綠島紀念園區。

人權博物館內有包括台灣解嚴前的相關人權檔案、史料、文物的典藏。館方介紹寫道，希望擴大連結協助當代人權理念實踐推廣的組織發展與國際交流，彰顯民主、自由、公義的核心價值。