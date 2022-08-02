央視罕見公開9架轟-6K戰機同框畫面　空軍飛行員稱打仗不分時間

針對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）的訪台計劃，解放軍已連續多日開展軍事演練。「央視軍事」周一（1日）發布一條影片，公開9架轟-6K戰機同框的罕見畫面，而且還同時提及巡航台海，引起廣泛關注。



央視公開9架轟-6K戰機同框的罕見畫面。（央視軍事）

央視軍事以「戰神出擊！轟-6K戰機9機同框罕見畫面」為題發文指，裝備轟-6K的空軍航空兵某師，近年來戰巡南海、巡航台海、前出西太，短短幾年內實現了從新機改裝到常態化開展遠海遠洋訓練的跨越。日前，多架「戰神」轟-6K依次升空，開展跨晝夜長航時復雜戰術背景下的實戰化訓練。

據公開的影片顯示，多架轟-6K戰機在空軍華南某機場跑道列隊，並依次起飛升空，後在某海域、空域進行巡航演練。影片最後可以見到，多達9架轟-6K戰機近距離排列飛行。

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影片中的說明指出，此次多課目遠海訓練涉及低空突防、多機戰術協同和長航時飛行等內容，錘鍊官兵全天候作戰能力。空軍航空兵某師飛行員臧鵬介紹，現在設置的課目加裝很多設備，包括指揮通聯方面、電子對抗方面，以及導彈任務規劃方面，「都跟以前不太一樣、轉變較大，更貼近於實戰。」

臧鵬又指，夜間相對於白天來講，在觀察、人員精力等各方面會有一定難度，「但這個課目是我們必備的」，因為打仗不分時間段。此外，空軍航空兵某師飛行員李銳指，轟炸機更體現長航時飛行的能力，要求身體的抗疲勞能力非常突出。