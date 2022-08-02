佩洛西擬訪台｜王毅：美方背信棄義令人不齒　國家信譽進一步破產

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）擬率團訪台。

據外交部網站，國務委員兼外長王毅2日（周二）出席上海合作組織外長會並訪問中亞後表示，美方在台灣問題上背信棄義，令人不齒，只能使美國的國家信譽進一步破產。



王毅表示，一個中國原則是國際社會普遍共識，是中國同各國交往的政治基礎，是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線和底線。美國一些人在台灣問題上不斷挑戰中國主權，掏空一個中國政策，甚至蓄意在台海製造事端。中國人民對此絕不會接受，國際社會也對這種無端挑釁嗤之以鼻。

王毅說，此訪期間，各國領導人在會見會談中都明確表示堅定奉行一個中國政策，都認為台灣是中國領土不可分割的一部分，反對外部勢力在台灣問題上干涉中國內政。這再次表明，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨。

王毅強調，美方在台灣問題上背信棄義，令人不齒，只能使美國的國家信譽進一步破產。美國一些政客只顧一己之私，公然在台灣問題上玩火，與14億中國人民為敵，決不會有好下場。美方的霸凌嘴臉暴露於世，只能讓各國人民愈發看清，美國才是當今和平的最大破壞者。