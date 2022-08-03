佩洛西訪台｜實彈演習變相封鎖台灣？專家：超越96年台海飛彈危機

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日晚上乘坐C-40C專機（呼號SPAR19）抵達台灣。解放軍將於8月4日12時至7日12時，在多個海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。新華社發布的地圖，可見解放軍會在包圍台灣的六個方向進行軍演。



《 香港01》訪問台灣軍事專家。他分析，解放軍此次包圍台灣實彈演習，已經超過1996台海飛彈危機，「等同變相封鎖台灣，應該是玩真的」。



該專家更指出，佩洛西離開台灣後是另個關鍵時間點，「大陸方面可能是等佩洛西離開後，關門打小孩」，美方會會採取什麼行動因應也是一大重點，台灣總統蔡英文也將面對很多挑戰。



該專家指出，《新華社》發布的解放軍事演訓地圖中，自己特別關注西南部和東部的軍演區。因西南部的實彈射擊區特別靠近台灣12海里線。他表示，如果實彈射擊打到台灣12海里線內，即領海範圍內，一般來說處理的方式是擊落，台灣會如何因應將是一個問題。

1995年和1996年台海危機中，解放軍未在台灣東南邊進行實彈演習。該專家指出，當時射擊僅最北部到彭佳嶼，最南邊到高雄港外海，「這次軍事演訓行動明顯超過96年台海危機，超過很多。」

他分析，解放軍此舉是變相封鎖台灣，軍事演訓行動選在8月4日「是特別等佩洛西走了後，再關門打小孩。就要看美國會不會再以行使航行自由（freedom of navigation）為由，通過台灣海峽。」

據了解，1995年台海飛彈危機，美國曾派尼米茲號航空母艦戰鬥群通過台灣海域；1996年美國海軍派尼米茲號航空母艦戰鬥群到台灣東部海域，預計和獨立號航空母艦戰鬥群會合，但危機當時很快解除。

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該專家分析指出，這次佩洛西訪台，中美兩方都在試探彼此的底線。美國派「佩洛西來台在試探中國大陸對台灣問題的底線；佩洛西離開後解放軍軍事演習「變相封鎖」台灣的話，但佩洛西已走，美軍沒理由留下，他們要怎麼做？這也是在中國在測試美國對台灣問題的底線，蔡英文將會面對很多挑戰。

東部戰區1日釋出最新軍演影片（點圖放大）：