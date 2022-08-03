佩洛西訪台｜東部戰區在台周邊聯合軍事行動　影片釋出殲20現蹤

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日晚上乘坐C-40C專機（呼號SPAR19）抵達台灣，開展訪台行程。



央視旗下微信公眾號「玉淵譚天」報道，8月2號晚間開始解放軍東部戰區陸續在台島周邊開展一系列聯合軍事行動，在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，將在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射。



「玉淵譚天」公布的影片中可以看到解放軍出動多輛導彈發射車和殲20在台島附近進行聯合海空演訓。

東部戰區副參謀長顧中表示，「這次聯合軍事行動是針對美和台當局在台灣問題上的危險舉動改採取的必要舉措，戰區組織多軍兵種部隊成體系全要素展開，進行聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多課目針對性演練和精導武器的實彈射擊，全面檢驗武器裝備性能和部隊聯合作戰能力，做好應對一切危機事態的準備。」

顧中表示，「我們正告，那些心懷不軌的竄台人員和『台獨』分子，東部戰區部隊有充分的信心和能力反擊一切挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

東部戰區2日釋出最新軍演影片：

解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，此次行動，是針對美國近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對台獨勢力謀獨行徑的嚴重警告。

根據資料，在去年8月，東部戰區同時在台灣西南部和東南部進行演習，這是歷史首次。本次則為同時在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓。

據早前新華社報道，解放軍將於8月4日12時至7日12時，在多個海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。根據新華社發布的地圖，可見解放軍會在包圍台灣的六個方向進行軍演。

解放軍將於8月4日12時至7日12時，在多個圍繞台灣的海域和空域，進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。圖為新華社發布的軍演範圍圖。

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