疫情｜增289本土感染　珠海18時起澳門入境須持24小時內核酸證明

國家衛健委公布，內地昨日（2日）新增289宗新冠肺炎本土感染。



內地新增101宗確診病例，其中38宗為本土病例，包括海南12宗，甘肅10宗，內蒙古8宗，廣西4宗，山東3宗，四川1宗；其餘63宗為境外輸入病例。

同日增335宗無症狀感染，其中本土251宗，包括廣西74宗，河南56宗，甘肅37宗，山東36宗，新疆20宗，兵團11宗，四川5宗，浙江4宗，內蒙古3宗，河北1宗，江西1宗，廣東1宗，海南1宗，雲南1宗；其餘84宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例1567宗，累計報告確診病例229802宗，5226人病亡。

珠海：今18時起自澳門入境須持24小時內核酸證明

另一方面，廣東珠海市新冠肺炎疫情防控指揮部發布通告稱，根據當前疫情形勢變化，經珠澳聯防聯控機制協商一致，調整自澳門入境人員健康管理措施。

通告稱，自今日18時起，自澳門入境人員須持24小時內新冠病毒核酸檢測陰性結果證明；自澳門入境人員須提前通過「健康珠海」小程序落實申報，入境後主動向目的地所在社區、單位、酒店報備，落實「3天2檢」（已持有24小時內核酸陰性證明抵珠後視為完成第一次，入境後48小時內再完成一次核酸檢測），前3天原則上「兩點（居住點和工作點）一線」，不乘坐公交車等公共交通工具，不聚集、不聚餐。

另外，因拱北口岸舊旅檢大廳封閉進行消防改造，新旅檢大廳正在安裝設備，旅檢大廳需延遲至8月5日6時投入使用；客車通道不受影響正常運行。拱北口岸通關健康管理措施與其他口岸保持一致。現行出境澳門健康管理措施保持不變。後續將根據疫情發展形勢動態調整。所有單位和個人須嚴格遵守上述防疫政策，違反規定造成疫情傳播的將依法追究相關法律責任。