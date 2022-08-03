佩洛西抵達台灣景美人權園區　台武裝特警戒備防這三團體鬧事

美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）3日下午14時56分已抵達景美人權文化園區。台媒指出，佩洛西將與香港銅鑼灣書店老闆林榮基、曾因「涉嫌顛覆國家政權罪」而在中國大陸遭逮捕判刑5年的李明哲、民運人士吾爾開希等人見面。



為避免意外發生，台灣人權博物館部署130名警力，荷槍實彈提前至景美人權園區排查，據了解，藍天行動聯盟、統促黨、全民拔菜總部，都將會到場陳抗。



佩洛西來台，解放軍軍演將台灣周圍海空域包圍，進行實彈演練射擊；台灣網民發現佩洛西來台後，8月3日全台有多間7-11門市電視螢幕顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」、台鐵新左營站更出現「老巫婆竄訪台灣」簡體字樣。

8月3日早上6點多，佩洛西先離開君悅飯店前往AIT和立法院拜訪後，隨即在台灣總統府與蔡英文會面與午宴，後前往景美人權文化園區參觀，拜訪林榮基、李明哲與吾爾開希。台媒指出，景美人權文化園區是當年進行美麗島事件軍法大審的所在地，台灣監察院長、人權會主委陳菊是否將陪同也備受關注。

台灣警方為防有心人士鬧事，提前在景美人權園區部署至少130名警力，荷槍實彈守在園區門口，目前消息指至少有3個團體包括藍天行動聯盟、統促黨、全民拔菜總部會前往抗議。

警方指出，由於景美人權文化園區位於新北市新店，因此將交由新北市警局與外交部共同管理園區維安，警方也提前在中午12點至下午5點，部署上百名警力入駐，以在陳抗團體隨裴洛西抵達進行抗議時，若出現脫序行為得以在第一時間即時阻止。

台媒《ETtoday新聞雲》採訪林榮基，他也證實今日下午將去景美人權文化園區，他稱如果見到佩洛西會提出一些建議，「希望美國政府幫助香港年輕人離開香港，目前幫助香港人出來的有台灣、英國、加拿大政府，希望美國也能跟進提供協助，讓香港年輕人能夠移民美國。」