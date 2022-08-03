佩洛西訪台｜傳北京要求商場統計台美企業　台商：以前從未遇過

針對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、波洛西或佩羅西）訪台之行，中方對台灣祭出一連串經濟制裁。北京部分商場傳出最新「清查」消息。

張姓台商向《東森新媒體ETtoday》提供訊息稱，今（3日）上午北京部分區域公安緊急要求轄區內商場清查內部商戶有多少台灣或美國企業，連美國商會成員也被調查「母公司所屬地」，已經多家商場和美國商會成員收到通知，至今調查原因不明。另外，上海商場業界消息和商會尚未收到有關通知。



針對佩洛西訪台之旅，北京對台進行大動作經濟制裁。中國海關總署繼1日深夜突然宣布暫停進口台灣100多間食品廠產品，今（3日）又宣布，從今天起暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，商務部同步宣布暫停對台出口「天然砂」。

敏感時機，北京商場今早也傳出「清查」事件。據台商提供線索顯示，今早十一時多，某商場負責人轉發訊息內容指出，「接公安機關通知，要求各大商市場統計，本商場內商戶是否有台灣和美國企業，有的請回覆。」

不少被通知的大陸、台灣或少數外籍商戶感到十分錯愕，紛紛詢問發生何事，但當局至今沒有公布任何原因，令他們也不了解當地公安調查用意。

網傳公安調查商場中的台美企商戶。（ETtoday）

另外，北京美國商會成員也接獲通知，當地派出所要求調查「公司屬性」，特別是外資企業母公司所在國是哪一個國家。據了解，其他商會成員也陸續接到相關通知，而且都是調查美國企業居多。

位於北京不願具名美國商會成員指出，這次佩洛西訪台事件鬧太大，卡在這個時間點，北京公安要求清查企業母公司所屬地確實很奇怪，即使是中美貿易戰開打時都從未碰過。另一名在上海工作陳姓商場業者指出，自己接觸的歐洲、美國企業和外國商會目前沒有被調查。

北京張姓台商受訪也說，按照過去經驗，公安確實經常不定時要求調查一些事情，但肯定都不會講理由。比如，曾經有要求餐廳回報是否賣美國牛或是消防安檢、衛生防疫等措施。等到一段時間後，才會公布調查的原因或要求配合相關政策。

他私下分析，這次「調查商場有的多少台灣或美國商戶」，應該跟佩洛西訪台有關，當地相關單位能要重新清查名冊，掌握商場的商戶身份資料。也可能和大陸剛禁止台灣部分食品輸入有關聯，不至於找台灣人麻煩，北京做事還是分得很清楚。