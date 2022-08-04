國台辦批台駐美代表蕭美琴：極力推動佩洛西竄台　必將遭歷史清算

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台導致台海局勢緊張，國台辦連日來多番批評台灣總統蔡英文及民進黨當局。周四（4日），國台辦發言人馬曉光再點名批判台灣駐美代表蕭美琴，指她搞「台獨」分裂，必將遭到歷史清算。



馬曉光表示，蕭美琴頻繁散佈謀「獨」言論，賣力策動美方政界人士赴台，大肆推動向美軍購，鼓動炮製涉台消極法案，近期極力推動佩洛西竄台，公然挑釁一個中國原則，嚴重破壞兩岸關係，進一步加劇台海局勢緊張動盪。

他續指，蕭為了謀取政治私利，不惜充當外部反華勢力棋子，損害中華民族根本利益，把台灣同胞推向危險深淵。任何出賣民族利益、搞「台獨」分裂的人，絕沒有好下場，必將遭到歷史清算。

佩洛西周三訪台期間與蔡英文會晤。（台總統府）

另一方面，七國集團外長和歐盟外交與安全政策高級代表周三（3日）發表聲明，稱中方對佩洛西訪台的反應會升高緊張，造成地區不穩；此前美國官員也曾稱，中方的反應不應導致危機。對此，馬曉光表示，關於佩洛西竄訪台灣，事實十分清楚，性質十分嚴重。它不是對什麼「民主自由」的捍衛和維護，而是對中國主權和領土完整的挑釁和侵犯。台灣問題不是什麼「地區」問題，而是中國的內政。

他又指，中方採取必要措施反制是維護主權和領土完整的應有之義、正當之舉。對「台獨」頑固分子和外部干涉勢力的懲戒，是任何一個主權國家依據國際法和國際關係基本準則維護主權、安全、發展利益採取的措施，合情合法合理。中方敦促有關組織和個人，停止混淆是非、顛倒黑白，停止為「台獨」勢力和任何干涉他國內政的人辯解，用實際行動恪守在台灣問題上作出的嚴肅承諾，恪守一個中國原則，停止任何干涉中國內政和挑釁中國主權和領土完整的行徑。