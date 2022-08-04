台海軍演｜解放軍實彈演習　外交部：反制台獨分裂勢力的正當舉措

今日（4日），解放軍在台灣周邊6處海域進行實彈軍演。

對於軍演是否證明「中國威脅論」，外交部發言人華春瑩強調，中方做法符合國際法和國際慣例。



在例行記者會上，有記者提問，中方經常抱怨西方有太多人相信「中國威脅論」，如果他們援引今天的軍演作為證據，中方有何回應。華春瑩指出，上述問題有個根本的是非曲直和原則問題，因為涉及到中國的主權和領土完整，「你提出的這個問題是典型的西方個別人的思維，跟所謂『中國威脅』沒有任何關係」。

她重申，中國多次表明堅決反對美國眾議院議長佩洛西竄台的立場，並且指出如若成行，將嚴重違反一個中國原則，侵犯中國主權和領土完整，中方必將採取堅決有力措施應對，一切後果由美方承擔，勿謂言之不預。

華春瑩強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，中國軍隊在台海開展軍事演訓活動，是維護國家主權和領土完整的必要和正當的舉措，是反制「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉的必要和正當舉措。中方有關部門已經事先發布安全提醒和航行警告，中方有關做法符合國際法和國際慣例。

她指出，若任何人企圖以此作為證明稱中國構成威脅，只能說明對方內心是非常陰暗，「因為他選擇性地看待這個事情，走到今天都是由佩洛西不顧中方反覆嚴正交涉，不顧各方的反覆勸告，一意孤行所導致的」。

此外，有記者提問中國舉行軍演是否能獲得台灣的民心民意。對此，華春瑩反問，台灣當局執意安排或邀請佩洛西訪台，是否有問過台灣人民的民心民意，到底有沒有將台灣人民的福祉利益和期待心聲放在心上。

她表示，中方的有關舉動是正義的、必要的、堅決的，目的是要維護國家的主權和安全，符合國際法和國內法。有關行動是對挑釁者的警示，是針對「台獨」分裂勢力，「只要不是支持『台獨』的，我們有關軍事行動跟他們是沒有關係的，也不會造成任何傷害」。