疫情｜內地增410宗本土感染海南佔162　三亞高風險區域調整為52個

國家衛健委公布，內地昨日（4日）新增410宗新冠肺炎本土感染，其中海南達162宗。



內地新增222宗確診病例，其中162宗為本土病例，包括海南127宗，廣西16宗，浙江12宗，重慶3宗，內蒙古2宗，廣東1宗，四川1宗；其餘60宗為境外輸入病例。

同日增317宗無症狀感染，其中本土248宗，包括浙江54宗，河南42宗，海南35宗，廣西34宗，新疆27宗，山東16宗，兵團14宗，甘肅10宗，重慶9宗，河北2宗，天津1宗，內蒙古1宗，江西1宗，貴州1宗，寧夏1宗；其餘69宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例1623宗，累計報告確診病例230135宗，5226人病亡。

海南疫情持續。圖為海口市志願者協助市民採樣。（新華社）

內地首檢出BA.5.1.3變異株 三亞高風險區域調整為52個

三亞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部昨日新聞發布會上透露，經流行病學調查和病毒基因測序分析，發現引起三亞「08·01」疫情的是Omicron變異株BA.5.1.3。這是內地首次檢出BA.5.1.3。專家綜合分析認為，此輪疫情為境外輸入引起，崖州中心漁港是此次疫情的始發輸入地，通過漁民與境外漁民交易漁獲時輸入的可能性較大。從目前病例來看，感染者多與漁港、漁船、漁民和漁市相關，傳播鏈以崖州中心漁港為中心呈放射狀，疫情處於上升階段，存在發生城區社區傳播的風險。

今日（5日），根據當前三亞市疫情防控工作需要，按照國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》相關規定，經專家組研判，市疫情防控指揮部決定，自今日起，高風險區域調整為52個、中風險區域調整為33個。

其中，對高風險區採取封控措施，足不出戶、上門服務。區域內連續7天無新增感染者，且第7天風險區域內所有人員完成一輪核酸篩查均為陰性，降為中風險區；連續3天無新增感染者降為低風險區。對中風險區則採取管控措施，足不出區、錯峰取物。區域內連續7天無新增感染者，且第7天風險區域內所有人員完成一輪核酸篩查均為陰性，降為低風險區。