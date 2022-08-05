陸網民盛讚「愛國台企」旺旺　Snickers朱古力將台灣列國家被出征

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台後解放軍展開軍演，台灣海峽局勢升溫。中國大陸網民關注企業表態是否有支持台獨之嫌。

美企瑪氏（Mars）旗下朱古力（巧克力）品牌Snickers（士力架），被發現舉行一場活動時將馬來西亞、韓國、台灣列作參與國家，並擺上了代表台灣的青天白日滿地紅旗。士力架及瑪氏旗下的糖果、朱古力品牌隨即被聲討，該公司最終發文致歉。

與此同時，台資食品商「旺旺」在佩洛西訪台期間發文諷刺她，並強調自己是「好台企」，一時間引起微博關注，有網民詳細介紹旺旺及其關聯公司的言行，並予盛讚。



根據網傳截圖，有Twitter網民驚呼Snickers與韓國偶像團體BTS聯乘活動，但遺憾表示只在馬來西亞、韓國和台灣舉行。所附的宣傳網站截圖，顯示了馬來西亞、韓國和台灣的旗幟。

網傳截圖顯示，相關活動頁面有馬來西亞、韓國和台灣的旗幟。（微博）

「瑪氏箭牌糖果」旗下的其他品牌也被網民翻出，包括彩虹糖（Skittles）、綠箭香口膠、Extra（益達）香口膠、Dove（德芙）朱古力、M&M's朱古力等。

8月5日，「微博@士力架中國」發布聲明稱：「留意到關於士力架在亞洲個別地區相關活動的報道，對此高度重視並深表歉意，已第一時間要求士力架當地團隊對其官方網站、官方社交帳號進行核查與調整，確保公司宣傳內容準確無誤，目前活動所涉及市場均已完成相關內容的整改。瑪氏箭牌尊重中國國家主權與領土完整，嚴格遵循中國當地的法律法規開展業務營運活動。將一如既往地為中國消費者提供高質量產品和服務。」

與此同時，台資企業旺旺集團引起微博熱捧。事緣一個認證為旺旺集團首席營運官的帳號「Matt旺家」引發關注，該帳號近日發布多則帖文嘲諷佩洛西訪台。旺旺旗下帳號近日還表示，他們是「好台企」，希望陸網民「別誤傷」，「抵制台企也要抵制壞台企」。

對此，不少大陸網民表示：「旺旺不僅愛國，東西還好吃，這麼多年沒出問題，關鍵包裝的還可愛，誰能拒絕的了。旺妃，你的福氣在後頭。」、「旺旺港股上市名字不是旺旺集團、旺旺食品之類的，是中國旺旺！！」、「前幾天兒子吃#旺旺#雪餅被我說了一頓，因為那是膨化食品不利於健康。看來我要自罰一袋了，以後買零食支持旺旺。」