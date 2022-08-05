台海軍演｜離島實況：小琉球遊客浮潛戲水被勸離　彭佳嶼16人受困

解放軍環台軍演4日中午12時起啟動，台灣離島的屏東縣小琉球距軍演區域僅9.5公里，而小琉球離東港約14公里，台灣海巡署基於漁民、遊客安全，出動船艦出海廣播，勸導漁船、遊艇離開，避免發生危險。



台灣ETtoday報道，多數琉球漁民基於安全，在演習期間當做躲避颱風，紛紛入港休息，這段期間，估計損失達2000萬元，雖然生計受到影響，但為了安全，不得不如此，只期盼演習不要成為常態。

但天氣炎熱，遊客仍一波波湧入小琉球潛浮、戲水、搭遊艇出港欣賞海上景致，但小琉球海域距演習區實在太近，海巡署出動巡護艇出港，「不知道對方演習狀況」，利用廣播方式勸導遊艇、漁船遠離該海域，避免發生危險。

另據台灣《中廣新聞網》報道，距離基隆不遠的北方三島（彭佳嶼、花瓶嶼、棉花嶼），也被劃入演習區域內。由於交通中斷，包括氣象站人員共有16名台灣人受困彭佳嶼，氣象局長鄭明典一早在Facebook上代為報平安。

彭佳嶼氣象站位於基隆東北方約60公里處彭佳嶼上，為氣象局觀測點的最北端。中央氣象局長鄭明典今早在Facebook表示，目前同仁回報無任何異常，不過人員暫不進出。鄭明典說，剛好最近才完成運補，所以島上物資充足。他也附上多張照片，讓大家知道目前彭佳嶼的現況。

據了解，彭佳嶼島上除了7名氣象站人員，還有海巡、燈塔及外包商，加上暑期登島進行大氣研究的台灣大學學生，合計16人。不過最快要等到一週後（12日）有船班才能脫困。

彭佳嶼氣象站主任顏增璽表示，目前氣象站共2位同仁、海巡2位、燈塔2位、海巡5位、廠商5位，島上現在共有16人，人員的狀況也都良好。而在8月2日有運補過一次，物資目前都還足夠，每次運補都可以撐15至20日。

不過顏增璽也說，若軍演時間拉長，島上的用電、物資都會出現問題，希望軍演不要這麼久，而島上也有一個天然的防空洞「觀音洞」可做緊急避難。另目前4位學生的狀況也都正常，並沒有受到軍演影響，至於下次運補時間會在8月18日，學生是否會提前回去都還在討論中。