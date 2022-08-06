江西幼兒園持械傷人案已致4死　警方：疑兇遭遇車禍傷重死亡

江西吉安市安福縣周三（3日）發生一宗持械傷人案，疑兇男子劉小輝涉持械在幼兒園作案，造成包括學童在內多人傷亡。截至目前，該案致2人當場死亡，2人經送醫救治搶救無效後死亡。周五（5日）晚上，安福縣警方發布警情通報，指追捕期間，劉小輝遭遇車禍受傷，已因傷勢過重經搶救無效後死亡。



通報稱，劉小輝作案後乘搭的士沿大廣高速向南逃竄，行至萬安縣境內某處時尋隙跳車逃匿。警方循線追踪，組織圍捕。當晚10時30分左右，於高速公路路基一涵洞躲藏的劉小輝發現有民警和群眾在附近搜查，遂翻上路面攀越施工圍擋，橫穿高速公路時遭遇車禍受傷，隨後被送往醫院救治。周四（4日），劉小輝因傷勢過重經搶救無效後死亡，經DNA生物檢材進一步確認身份。

+ 3

據此前報道，事發於周三上午10時22分，劉小輝戴鴨舌帽及口罩持械竄至安福縣城某私立幼兒園行兇傷人。幼兒園周邊多個商戶表示，目前正處於暑假期間，但有工作在身的家長仍會將孩子送到幼兒園託管。由於幼兒園在3樓，他們並未看到兇手作案經過，直至有救護車和警車到場才得知此事，「看到警察抱著小孩跑下來，渾身是血」。

傷者事後被送往安福縣人民醫院治療。目前，案件共致4人死亡，其他傷者經省、市聯合醫療組醫治後均無生命危險，情況平穩。