江西也有龍虎山？道教祖師張天師煉丹地　懸棺之謎賞百萬無人能解

香港龍虎山是超熱門行山路線，擁有世界大戰遺迹和日落絕景。不過中國叫龍虎山的地方不止這一個，在江西，也有一座龍虎山，不僅風景絕美，更有傳奇色彩。相傳這裏是東漢道教祖師「張天師」煉丹之地，「丹成而龍虎現」，山因此得名。



絕壁之上，還有數百座「崖墓」，來自2,000多年前的春秋戰國時期，留下至今未解的謎題：在沒有機械的古代，將懸棺安放到百米峭壁之上，是靠精巧的機關，亦或是，藉助了神秘的力量？



編輯：聞華（當代中國）

龍虎山蘆溪河兩岸，可以看到千姿百態的丹霞地貌，更可以看到带着魚鷹（鸕鶿）、撐着竹筏的漁民。（微博@江西龍虎山景區）

江西龍虎山：道教發源地之一

位於江西省鷹潭市的龍虎山，以道教聖地、丹霞地貌、千年懸棺聞名，於2010年被列為世界自然遺產。

相傳東漢正一道創始人「張天師」張陵，曾在此煉丹，「丹成而龍虎現」，這座山因此有了名字，成為道教發源地之一，已有1,900多年歷史。

鼎盛時期，龍虎山上一度有百餘座道觀、道院，被譽為「道都」，至今仍留有正一觀、上清宮等道教建築，亦成為旅遊熱點。

龍虎山懸棺之謎 懸賞百萬至今未解

如果說，自然風景和道教文化，令龍虎山「充滿仙氣」。龍虎山蘆溪河一帶的200多處絕壁「崖墓」，則為這座名山增加了神秘色彩。

這些墓葬散布在山壁洞穴裏，距離水面的高度約為20米至100米不等，至1980年代才被發現。經過考古發掘，確認這個墓葬群來自2,000多年前的春秋戰國時期，是中國最古老的懸棺墓葬群之一。

在沒有現代化機械的先秦時期，居住在這裏的百越人，是怎樣將重達數百斤的懸棺安放到絕壁之上？如果使用滑輪裝置，雖然可以達到「懸棺」的目的，但必定會在山上留下使用痕迹，即使經過歲月侵蝕，也不至於完全消失，而專家們並沒有在山頂找到任何痕迹。

2013年，龍虎山景區的工作人員，甚至懸賞100萬元，尋找懸棺之謎的答案，至今無人能解。



【本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/】

當代中國延伸閱讀：

中國電磁彈射之父馬偉明令國產航母戰力倍增| 傑出名人