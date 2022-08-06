背信棄義干涉內政以權謀私　新華社長文控佩洛西訪台六宗罪

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、波洛西或佩羅西）日前訪問台灣，引發中美關係及台海局勢的緊張升溫。周六（6日），官媒《新華社》發表3000字長文，指控佩洛西訪台的六宗罪，包括背信棄義、踐踏法治、破壞和平、干涉內政、政治操弄、以權謀私，並指其必將受到歷史公正的審判和清算。



圖為2022年8月3日，美國眾議院議長佩洛西及代表團與台灣總統蔡英文會面。（Nancy Pelosi@Twitter）

背信棄義

文章首先指，佩洛西竄訪台灣嚴重違反美方在中美三個聯合公報中所作承諾。美方說一套、做一套，不斷虛化、掏空一個中國原則，以「切香腸」方式挑戰中方底線、紅線。美國作為一個國家，對外政策只能有一個。美國國會眾議院作為美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國政府的一個中國政策，不與台灣進行任何官方往來。佩洛西是美國第三號政治人物，其以任何形式任何理由赴台活動，都具有高度政治敏感性，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，都是對美方政治承諾的背棄。

踐踏法治

文章稱，佩洛西竄訪台灣嚴重違反一個中國原則。這一原則是國際社會的普遍共識和公認的國際關係基本準則。佩洛西口口聲聲說，此訪與美國以1979年「與台灣關係法」、中美聯合公報、「對台六項保證」為指導的長期政策並不衝突，並以此作為竄訪台灣的藉口。事實上，「與台灣關係法」、「對台六項保證」純粹是美國國內一些勢力單方面炮製出來的，本質上是將美國的國內法凌駕於國際法和國際義務之上，是對國際法和國際關係準則的無視和踐踏。

《新華社》發表3000字長文，指控佩洛西訪台的六宗罪。（台灣「總統府」）

破壞和平

文章表示，當前台海局勢緊張的根源，是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。佩洛西竄台是美縱容支持「台獨」分裂勢力的最新例證，嚴重破壞台海和平和地區穩定，美國應該也必須為此負全部責任。歷史和實踐反覆證明，當一個中國原則得到充分認可和認真遵循時，台海就會保持風平浪靜，兩岸就能實現和平發展；而當一個中國原則受到肆意挑戰，甚至遭到破壞時，台海就會陰雲密布，甚至出現狂風暴雨。「逆和平發展歷史大勢而動者，無論是誰，都必將被釘在歷史恥辱柱上。」

干涉內政

文章說，佩洛西竄台期間利用各種場合大放厥詞，在民主人權、香港、西藏、新疆、宗教等問題上對中國污衊抹黑，體現了她一貫的反華立場。佩洛西對於美國國內千瘡百孔的問題視而不見，不關心本國人民的生計福利，卻沉迷於重複那些早已被無數事實揭穿的世紀謊言，充分暴露了其反華政客的醜惡嘴臉。無論她以什麼方式作秀，最終都將是竹籃打水一場空，只會在歷史上留下更多美國粗暴干涉別國內政的醜陋記錄。

圖為2022年8月2日，佩洛西在台北松山機場落機，在眾人陪同下走在停機坪上。（AP）

政治操弄

文章指出，佩洛西妄稱「當今世界正面臨著威權與民主的抉擇」、「美國眾議員代表團此次訪台，彰顯美國對台灣民主的堅定支持」。實際上，佩洛西所作所為絕不是為了捍衛民主，而是打著「民主」的幌子，侵犯中國主權、破壞中國穩定、遏制中國發展，是赤裸裸的政治操弄。一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。長期以來，美國將民主標籤化、政治化、武器化，2001年以來，美國以民主為名，在阿富汗、伊拉克、利比亞、敘利亞發動的戰爭和軍事行動造成幾十萬人死亡，數百萬人受傷，數千萬人流離失所。佩洛西如今所為如出一轍，再次暴露出美國假民主、真霸權的醜陋面目，必將受到國際社會的強烈譴責和反對。

以權謀私

文章最後指，美國中期選舉將至，民主黨深陷頹勢，佩洛西妄圖借打「台灣牌」獲得「政治加分」，留下所謂政治遺產。但這些成果均是「個人的、象徵性的、短期的」，而造成的地區安全局勢緊張等嚴重後果和影響則是長期的，對中美兩國關係的損害是深遠的。佩洛西的竄台表演，是美國政治、美國外交和美國信譽的再一次破產，註定要被世人所唾棄、被歷史掃進垃圾堆。