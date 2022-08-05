台海軍演｜藍議員轟佩洛西訪台危害國安　警察局長竟答：自求多福

佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）訪台帶來不少話題，台中議會質詢時，有議員問警察局長，若有相關不當言論，引發國安或治安危機，警察要不要去抓？警察局長竟然回應，要民眾「自求多福」。反觀台中煙硝味濃，台北民眾有人搶拍佩洛西離台畫面，專機飛越101留下歷史紀錄。



美國眾議院議長佩洛西3日下午離台，攝影師拍下專機飛過台北101，這歷史畫面不少民眾也霸位搶拍。另外台南有民眾點開APP觀看氣象雲圖時，發現台灣上空竟然是一個愛心的形狀，網友說是愛心送行。

佩洛西這趟，除了有航空迷攝影有氣象觀察家關注，民生話題討論也燒進台中市議會質詢。國民黨市議員楊正中問警察局長蔡蒼柏：「佩洛西的這個不當言論，（引發後續效應）要你去抓，你要去嗎？」

台中警察局長回應震驚在場議員 連民進黨政客也忍不住追問（點擊放大瀏覽）：

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蔡蒼柏回覆：「報告議員，現在的處境就是自求多福啊。」台中警察局長一句自求多福，讓藍營議員楊正中當場傻眼：「（哈哈哈哈哈），自求多福啊（哈哈哈哈），沒有國安哪來治安？沒有國安哪來治安？局長那你請坐吧，你自求多福吧，未來沒有國安，就不會有治安，治安哪來好？你們警察同仁會（問題）層出不窮，會累死啊！」他反駁指，若有國安治安危機，警察才要自求多福。

而這句話不只惹毛國民黨，民進黨議員張耀中也繼續追問：「你講說，報告議員現在的處境就是要自求多福，我現在要請問局長一下，這一句話什麼意思？」綠營議員直呼局長要民眾自求多福太離譜，給他機會鏡頭前好好解釋。蔡蒼柏補充：「我的意思是說，每個人在各自在各自的崗位上，把它做好，那這台灣就會安全。」

這是台中市警察局長的回覆。面對佩洛西訪台引發中共軍演，民間各種觀點也「多采多姿」。

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