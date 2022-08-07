擁逾900年歷史　福建萬安橋起火燒剩骨架　曾歷多次失火重建

全國重點文物保護單位、中國現存最長木拱廊橋——福建寧德屏南萬安橋，昨晚（6日）約9時許突起火焚燒，火勢在個半鐘後撲滅。事件中無人傷亡，但古橋燒得只剩骨架，基本坍塌。



消息稱，昨晚約9時10分，有民眾報案稱屏南縣長橋鎮萬安橋失火。警方及消防趕到現場，火勢約晚上10時45分被撲滅。火災具體原因正在調查。

萬安橋距今有超過900年歷史，始建於北宋，清康熙四十七年（1708年）遭火焚，乾隆七年（1742年）重建，乾隆三十三年（1768年）又遭盜焚，架木代渡；清道光二十五年（1845年）復建為34開間136柱橋屋，民國初燒毀；民國二十一年（1932年）再度重建，橋身向右岸延伸為38開間156柱，橋西北有重簷橋亭。

1990年10月9日，萬安橋批為屏南縣級文物保護單位；1991年3月批為福建省級文物保護單位；2006年5月25日作為「閩東北廊橋」之一，公布為第六批國家重點文物保護單位。

1952年，萬安橋的橋西北端被大水沖毀12開間，2年後當地政府出資重建。修葺後，萬安橋橋長98.2米，寬4.7米，橋面至水面高度8.5米，五墩六孔，船形墩，不等跨，橋屋建37開間152柱。

網民睇法：

躲過了戰火 卻沒躲過和平年代。 。 。



好可惜，就算木製易起火也不會燒的這麼快還怎麼完整，



這咋能全燒了？灑汽油了麼？



都沒有人救火……



一看就是人為的！整座橋都燒起來了！



一定要查出來是何原因 太心疼了



如果裝有電器或者燈光的話，電路老化失火的可能性比較大



看到當地說當時在下大雨，怎麼會起火呢



平時不注意維護，出了事情在來遺憾

