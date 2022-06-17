三星堆｜苦等3000年　青銅鳥腳人像終找回「另一半」　升級為神像

三星堆考古研究團隊16日（周四）宣布，考古人員將近年8號「祭祀坑」新發現的「頂尊蛇身銅人像」與1986年2號「祭祀坑」出土的「青銅鳥腳人像」殘部拼對成功，專家將這件文物重新命名為「鳥足曲身頂尊神像」。



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綜合央視、新華社等報道指，據早前考古人員的理解，8號「祭祀坑」新發現的「頂尊蛇身銅人像」分為三部分，中間是一個人首蛇身、凸目獠牙、戴有牛角面具的銅人像，它的雙手撐在一個帶方座的青銅罍上，頭上還頂著一個硃砂彩繪觚形尊，但在坑裏沒找到它的下半身。

而早在1986年出土的「青銅鳥腳人像」只有下半身，人像穿著雲雷紋緊身短裙，兩腿健壯，雙足似鳥爪突出，又踩在兩隻怪鳥上。

報道指，兩件文物合體後通高超1.5米，身體向後捲曲向上，腳呈鳥爪狀，頭頂高挑觚形尊，顯示了古蜀人天馬行空的想像力，專家將這件文物重新命名為「鳥足曲身頂尊神像」。

在現場見證兩件文物「合璧」的專家指，「這不是人像，應當是神像」。專家又指，神像的動作反映了當時祭祀行為中非常重要的儀式、行為。五綹立髮的造型與之前三星堆發現的辮髮銅人像和髻髮銅人像不同，可能代表著三星堆又一種身份的人群。

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報道又指，在「分離」3000年後終於合體，專家認為這件充滿想像力的珍貴文物堪稱中國青銅文明的「巔峰之作」。

四川省文物考古研究院三星堆考古研究所所長冉宏林表示，兩件青銅器的「合璧」說明文物在埋藏之前就被「分離」。這件合體成功的青銅器預示，三星堆「祭祀坑」的許多器物有可能是「一家子」，到底還有多少青銅器可以拼合，值得期待。