内媒批佩洛西丈夫：基金撈油水規模174億美元　銘基亞洲稱認錯人

美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後，解放軍邊宣布在8月4日12點到7日12點，將在台灣島周邊軍演。中國外交部5日針對佩洛西及其直系親屬依法採取制裁措施。



內地媒體《深圳衛視》直新聞今（7）日揭露佩洛西丈夫保羅佩洛西（Paul Pelosi）在港管理銘基亞洲基金管理資產規模達到174億美元。如今遭到制裁，香港法學交流基金會副主席傅健慈表示，「所有金融投資公司和相關公司都應該跟他們劃清界限，否則被牽連和拖累」。



銘基亞洲其後公開表示，佩洛西及其夫非公司股東，該公司與兩人無直接商業關係。公司指出銘基亞洲的創始人為保羅·馬修斯（Paul Matthews），並非佩洛西的丈夫；並發現一些媒體文章錯誤地多次將保羅·馬修斯稱為佩洛西的丈夫。

《深圳衛視》直新聞報道稱，「佩洛西家族靠基金投資大陸、香港、台灣、日韓亞洲多區，瘋狂撈取油水。」另外，投資阿里、美團、京東、騰訊、拼多多、中國郵儲銀行、五糧液等多家企業，資產雄厚。截止今年6月30日，佩洛西丈夫的銘基亞洲基金管理資產規模達到174億美元。

根據新聞畫面顯示，銘基環球投資（香港）有限公司（Matthews Global Investors Limited）在香港太古廣場，大門緊閉，上面寫著「工程進行中」，正在進行裝修作業。

該報道指出，銘基環球投資（香港）有限公司2010年成立，由成立於美國加州的銘基國際資本管理（Matthews International Capital Management）全資持有。銘基國際資本管理由佩洛西丈夫在1991年成立。

根據佩洛西申報的財產資料，她仍獲丈夫的銘基母公司亞洲投資基金的合夥權益收入。但中方宣布制裁後，佩洛西及其直系親屬在經商過程中，任何與中國相關聯的利益紐帶會被一個個斬斷。

專家分析，「所有金融投資公司和相關公司都應該跟他們劃清界限，否則就會被他們牽連和拖累。」該新聞也表示香港政府也表態會協助調查。

報道表示，銘基環球投資（香港）官網上，針對中國投資預測的一篇最新文章標題為《China Rising》（意為中國正在崛起），發表於7月25日，文章認為中國正在調整新冠肺炎規則，放松監管力度。而且與西方的地緣政治局勢似乎較為平靜。過去一年中大幅降低中國股票估值的負面阻力似乎正在消退，從而為增加中國的投資提供了充足的理由。

報道稱，銘基環球投資（香港）專頁顯示，旗下「亞洲股息基金」主要投資騰訊、中國郵政儲蓄銀行、中信國際電訊、中銀香港；「太平洋老虎基金」頭三大投資為台積電、騰訊、美團；中國基金主要投資阿里等；「亞洲創新成長基金」的主要投資為印度的ICICI銀行、阿里等。

報道指出，近幾年，銘基國際投資公司 Matthews Asia Funds（US）曾出現在多家A股公司前十大流通股東名單中，如中寵股份（002891.SZ）、新產業（300832.SZ）、錦浪科技（300763. SZ）、綠的諧波（688017.SH ）、杭可科技（688006.SH）等等。

銘基亞洲（Matthews Asia）8日指出，該公司及Matthews International Capital Management, LLC在所有權上以及公司管理與日常運營上，皆與佩洛西家族（the Pelosi family）無任何直接商業關係。

公司指出美國眾議院院長佩洛西的丈夫並非該公司創辦人，又指出佩洛西及其丈夫保羅·弗朗西斯·佩洛西（Paul Francis Pelosi Sr.），不是公司所有人及股東。

I led a Congressional delegation to Taiwan to make crystal clear that America stands with the people of Taiwan – and all those committed to Democracy and human rights.



Check out this video of our historic visit to Taipei. pic.twitter.com/TON6zB3x4s — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022