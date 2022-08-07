佩洛西訪台｜台媒：北京公安要求在京涉台、涉美企業交資料

針對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、波洛西或佩羅西）訪台之行，中方對台灣祭出一連串經濟制裁。北京部分商場傳出最新「清查」消息。



台媒《 聯合報》報道，兩岸、大陸有關部門對當地「涉台、涉美」企業展開調查，內容包括要求台籍員工提供基本資料，摸底有無「國安」疑慮。台商稱，在陸多年這是首次遇到這樣的狀況。在陸創業的台灣青年則稱，並非所有人都收到通知，不知此次調查的範圍、力度為何，或是否具有針對性。



報道指出，北京台商指出，日前所屬商場接到當地派出所通知，要求涉台、涉美公司於填寫相關表格。據北京公安下發的「涉台人員信息（資訊）統計表」，企業須填報台籍員工的姓名、性別、台胞證號、聯繫電話、現居住地等基本資料。該台商表示，這是他在大陸從業多年首次遇到的情況。

在北京創業的台青透露，近日北京台辦系統陸續提醒台商、台青，地方公安局可能跟台資、美資企業聯繫，調查是否涉及國安問題。該台青稱，目前並非所有人都收到通知，「不知此次調查的範圍、力度為何，或是否具有針對性」。

網傳公安調查商場中的台美企商戶。（ETtoday）

《 聯合報》報道稱，上海、廈門等地從事連鎖餐飲、商場等業態台商，均表示未聽聞類似訊息。但杭州台商、北京外資企業幹部表示，派出所向他們詢問公司屬性，以及母公司所在國等資料。

報道指，北京市台協幹部在群組中向台商喊話，表示陸方是因近幾天的「情況」，想多了解在京台商而已，配合處理即可。

資深台商指稱，在政治方面，過去僅於通過《反分裂國家法》時，陸方曾嘗試了解台商的「態度」，此次涉及個別企業、個人就比較反常，「恐與美國眾議院議長裴（佩）洛西有關」。

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8月3日，有台商也向《東森新媒體ETtoday》提供訊息稱，上午北京部分區域公安緊急要求轄區內商場清查內部商戶有多少台灣或美國企業，連美國商會成員也被調查「母公司所屬地」，已經多家商場和美國商會成員收到通知，至今調查原因不明。另外，上海商場業界消息和商會尚未收到有關通知。

位於北京不願具名美國商會成員指出，「這次佩洛西訪台事件鬧太大，北京公安要求清查企業母公司所屬地確實很奇怪，即使是中美貿易戰開打時都從未碰過。」

針對佩洛西訪台之旅，北京對台進行大動作經濟制裁。海關總署繼1日深夜突然宣布暫停進口台灣100多間食品廠產品，3日又宣布，暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，商務部同步宣布暫停對台出口「天然砂」。此外，亦台灣廠商稱出口貨品至中國大陸時，產地須標記「中國台灣」或「中華台北」，否則無法通關。