台海軍演｜胡錫進：美國的指責有氣無力　大陸超時軍演是蔑視它們

8月4日至7日，解放軍在台灣周邊海域舉行實彈軍演。《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進，昨晚（7日）在微博發文稱，美國的指責有氣無力，解放軍「超時」軍演是對它們的蔑視。



胡錫進指出，中國大陸顯然蔑視了美國和日澳對解放軍環台灣島軍演有氣無力的指責。解放軍未在原定時間結束，反而宣布繼續軍演，演習的結束時間沒有公佈。事實上，本次軍演更像是解放軍在台海很多行動新要素常態化的開啟，而本次演習開創的局面將成為台海新的現實長期持續下去。

他強調，「什麼『台海中線』，什麼『台灣領空和領海』，所有這些都被解放軍這次演習徹底否定，『封鎖台灣島』已經成為可以隨時上演的現實，台灣的命脈被清楚攥在中國大陸的手中」。

胡錫進稱，「封鎖台灣島」已經成為可以隨時上演的現實，台灣的命脈被清楚攥在中國大陸的手中。（香港01）

他提到，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西、佩羅西、波洛西）竄台賺足了曝光率，但對美台而言，大概只有她是「贏家」，台灣為此輸掉從政治到軍事，再到經濟「自主安全」的幾乎所有邊框。

他形容台灣猶如一個紙皮核桃，大陸用手指稍微擠壓一下就會破皮，「台當局死抱美國大腿，把佩洛西出於個人私利竄台當成『最大禮包』，但他們輸得徹底『破相』了」。

胡錫進稱，美國在台灣問題上長期傲慢、囂張，但在解放軍本次規模和強度史無前例的軍演面前，美方的意志表現得與從阿富汗撤軍時頗有幾分相像，在西太平洋的美國航空母艦列根號（USS Ronald Reagan，CVN-76，又譯雷根號），始終不敢在演習期間靠近台灣海峽，而是在菲律賓到日本之間的西太平洋海域兜來兜去，台獨勢力望穿秋水也沒有看到它的身影。

8月3日，佩洛西就今次訪台作致詞。（Taiwan Presidential Office via 美聯社）

他表示，有分析人士認為，本次解放軍軍演並非對佩洛西竄台的倉促應激反應，而是大陸早有規劃，並蒐集相關數據，測試美國及台灣反應，進一步細化完善。然而，他認為這次軍演展示的最大項目，是中國人民不接受任何外來干涉和壓力，堅決反獨促統的強大意志，這種意志顯然壓倒美台將台灣問題引向脫離「一個中國原則」基本軌道，最終促使台灣脫離中國的意志。

胡錫進稱，這場危機的前期是佩洛西猖獗表演，但隨着軍演展開，局面發生根本變化，大陸的力量和決心展示十分強大，台當局變成被關門痛打之狗，毫無招架之力。美國的反應則明顯想要躲避解放軍的演訓鋒芒，不希望事態進一步升級。他們顯然對在台海地區與中國大陸攤牌缺乏準備和信心。

他強調，「台獨」是死路一條，兩岸最終統一沒有任何力量可以阻擋，經過過去這一周的較量，全世界對此都看得更加清楚了。