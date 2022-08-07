台海軍演｜赴陸網紅「台灣表妹」拍片曬軍演蛋糕　大口吃掉台灣

赴陸發展的網紅「台灣表妹」李喬昕，過去曾狂讚大陸防疫表現優異，還喊出「此生不悔入華夏」，鮮明的政治立場經常引起熱議。近日解放軍展開大規模圍台軍演，她不僅大秀粉絲寄來的「軍演蛋糕」，還大咬一口吃掉台灣圖案，挑釁直喊「這只是開始」，又再度掀起網友議論。



台灣表妹近日在抖音曬出影片，透露她收到大陸粉絲送的七夕情人節禮物，沒想到竟是個「軍演蛋糕」，只見上頭印着解放軍軍演的位置圖，清楚標記了此次演習的範圍，她一看到就說，「我覺得他應該是想透過這個蛋糕，讓我明白一些道理」。

赴陸發展的台灣網紅「台灣表妹」吃軍演蛋糕：

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台灣表妹在影片中興奮大喊，原本自己不曉得甚麼意思，現在全都懂了，「這就只是個開始，真的是我收的最硬核的七夕禮物了」，接着便埋頭一口咬下蛋糕上的台灣，還對着鏡頭雙手比讚大笑。

影片曝光後，立刻掀起大陸網友熱烈迴響，紛紛留言：

．「開心了吧，祖國派了這麼多人保護你的家人」

．「表妹加油！大陸朋友就是你的兄弟姐妹！」

．「一口把台灣吃掉，厲害」



但也引起台灣網友砲轟：

．「台灣健保很好用吧？」

．「妳做的行為，只會讓妳以後越沒臉回台灣而已」



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