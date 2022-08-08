台海軍演｜台軍方：昨偵獲66架次解放軍機　12架逾越海峽中線

台「國防部」公布昨日（7日）解放軍軍演情況，表示截至傍晚5時，偵獲解放軍軍機66架次（含海峽中線以西），共有12架次逾越海峽中線北端，另有解放軍軍艦14艘次持續在台海周邊活動，進行海空聯合演習。



據中央社報道，根據台空軍公布的解放軍軍機進入台灣周邊空域示意圖，共有12架次（8架蘇愷30機、4架殲11）逾越海峽中線北端，10架次（6架殲16、3架轟6、1架運8反潛機）逾越海峽中線延伸線的西南方空域。

台「國防部」指出，台軍運用聯合情監偵系統嚴密監控敵情狀況，除廣播驅離，並以空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。

針對陸媒報道解放軍軍艦距花蓮和平發電廠約11.78公里，已進入台灣12浬領海一事，台海軍司令部表示，相關內容為假訊息。海軍司令部稱，對台海周遭解放軍艦艇動態均有嚴密掌控，適切應處，自4日至7日解放軍演習期間，台軍對解放軍軍艦全程監控，絕無解放軍軍艦進入台灣領海情事。

台陸軍金門防衛指揮部則表示，7日晚間發現無人機一批一架次，進入金門地區禁限制水域上空。駐守部隊隨即依標準作業程序，射擊信號彈警示。

台陸委會7日晚間再度譴責北京當局，指兩岸已漸行漸遠，陸方應立即停止各種惡劣的不理性作為。