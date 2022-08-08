中國半導體業地震　7月至少6名高層傳出被帶走調查

中國半導體行業遭遇大地震，繼晶片業大佬路軍、丁文武等人落馬後，最新傳出華芯投資管理有限責任公司（華芯投資）投資三部副總經理楊征帆，及深圳子基金「鴻泰基金」合夥人王文忠被帶走調查。



楊征帆在2014年12月至今歷任華芯投資高級經理、資深經理、投資三部副總經理，以及上海矽產業集團股份有限公司副董事長。據悉，楊征帆在華芯投資負責設備投資，牽涉眾多半導體設備公司，他被帶走調查的原因或與路軍有關，背後涉及芯鑫融資租賃有限責任公司（芯鑫融資租賃）財務問題。

有傳楊征帆被帶走調查的原因與路軍有關，背後涉及芯鑫融資租賃有限責任公司的財務問題。（微博＠G黃智雄）

芯鑫融資租賃是一間半導體產業融資租賃公司，公司以半導體產業為主軸，與中國半導體公司合作，提供直接租賃、售後回租、委託租賃、經營性租賃、跨境租賃等一條龍服務。

2017年10月，國家集成電路產業投資基金股份有限公司（大基金）入股芯鑫融資租賃；2018年6月，路軍擔任芯鑫融資租賃董事，至去年8月卸任。

《財新網》報道，7月14日，大基金深圳子基金「鴻泰基金」合夥人王文忠被帶走調查，同日被帶走的還有國家開發銀行國開發展基金管理部前副主任、國家集成電路產業投資基金股份有限公司前總裁路軍。

報道指，王文忠擁有北京工業大學無線電技術學士學位，北京大學金融學碩士學位。他與和路軍是同學關係，路軍安排他進入鴻泰基金擔任合夥人，但他進入大基金深圳子基金管理人公司前，並無大型或知名投資機構的任職經歷。

路軍安排王文忠進入鴻泰基金擔任合夥人。（財新網）

7月15日，中紀委公布，路軍涉嫌嚴重違紀違法受查。據此前報道，路軍接受調查前一周，還安排了即將出席的會議活動。

路軍曾參與管理大基金。大基金按照所有權、管理權分開的原則，擁有兩層管理架構，由大基金委託華芯投資為唯一管理人，承擔基金投資業務。 2014年，華芯投資成立後，路軍就擔任華芯投資總裁，參與大基金大量的投資運作，直到2020年底調回國家開發銀行工作。

多年來，路軍擔任華芯投資總裁，參與大基金大量的投資運作。（芯智訊）

在路軍之前，華芯投資前副總裁高松濤早於去年11月被通報受查，有傳他被查是與某上市公司內幕交易有關。

2014年10月至2019年11月，高松濤任華芯投資管理有限責任公司副總裁；2019年11月至受查前，任國家製造業轉型升級基金股份有限公司總經理。

2019年12月，中國證監會發布一份行政處罰決定書顯示，高松濤任職期間捲入一宗與上市公司匯頂科技有關的內幕交易。據了解，匯頂科技是一家晶片設計公司，以屏下指紋識別技術見長。

據此前報道，前工信部電子司司長、紫光集團前總裁刁石京，紫光集團前董事長趙偉國上月先後被帶走調查。7月30日，大基金總裁丁文武被通報受查；據悉，7月16日他曾出席在廈門舉辦的第六屆集微半導體峰會，並做了主論壇致辭。