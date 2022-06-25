中國首款7納米汽車晶片面世　取繁體字「龍鷹」　台積電代工

車用晶片向先進製程工藝發展成為潮流，日前，經過數年研發的中國首款7納米汽車晶片「龍鷹一號」展示車亮相武漢，名稱中「龍鷹」取繁體字。據悉，這款晶片與目前已量產的高通7納米汽車晶片一樣是由全球晶圓代工龍頭台積電代工。



截至目前，汽車晶片仍處於緊缺狀態，而且，短缺物料已從常規車用晶片延伸至電動車增量晶片。

日前小鵬汽車創始人何小鵬發文稱，一輛智能汽車需要幾百種、5000顆以上晶片，但目前仍有很多專有晶片處於短缺狀態。汽車行業數據預測公司Auto Forecast Solutions數據顯示，在晶片短缺及疫情雙重影響下，截至5月中旬，今年全球汽車已累計減產達172萬輛。

全球先進製程工藝車用晶片一覽，大部分是由台積電代工。（01製圖）

而就在產業鏈極力解決晶片短缺問題之時，部分企業如恩智浦、高通、英偉達等，已在積極布局7納米、5納米下一代先進製程工藝汽車晶片。

國產晶片方面，芯擎科技「龍鷹一號」、地平線「征程6」、Mobileye的EyeQ5/EyeQ6、寒武紀旗下行歌科技高等級智能駕駛晶片（未發布）、特斯拉FSD晶片、賽靈思Versal AI Edge系列等也均是採用7納米製程工藝。

與此同時，台積電、三星兩間掌握尖端先進晶圓製造工藝的晶圓代工廠將從中受益，特別是台積電，在統計的14款晶片中，有11款已採用或計劃由台積電代工，僅安霸和特斯拉等少數企業選擇由三星代工。