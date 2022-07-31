中國「半導體晶片」天王20大前突被查　晶片荒官商不慌養腐敗

中國半導體行業數位人士，包括原工信部電子司司長、紫光集團前總裁刁石京、紫光集團原董事長趙偉國、國家集成電路產業投資基金股份有限公司總裁丁文武及國家晶片大基金管理公司原總裁路軍近日被帶走調查。



本週五（29日）原工信部電子司司長、紫光集團前總裁刁石京被調查。7月中旬，紫光集團原董事長趙偉國被有關部門帶走調查。7月27日據內地媒體《財新》報道，國家集成電路產業投資基金股份有限公司總裁丁文武被有關部門調查。而7月17日，國家晶片大基金管理公司原總裁路軍涉嫌嚴重違紀違法，正在接受調查。

左起，紫光集團聯席總裁刁石京，華芯投資總裁路軍，紫光集團董事長趙偉國，國家集成電路產業投資基金總裁丁文武，紫光集團總裁張亞東，紫光集團聯席總裁齊聯。（大半導體）

據內地微信公眾號《數智前線》昨日（30日）文章，近日中國半導體行業數位人士被帶走調查。過去幾年，中國晶片行業成為投資熱點，發展提速。但同時，大量依靠進口晶片的事實並未改變，進口仍佔全球市場約1/3。2021年，美國對半導體研發的投入佔到全球55%，中國僅為3.1%。

文中提到，雖然這幾位晶片人士可能因不同原因被調查，但針對國家集成電路大基金（以下簡稱大基金）人士先後被調查，一位資深專家表示，「大基金在國內半導體產業鏈初創期，實際上起到了拉動作用。根據相關數據，一期二期大基金拉動了上萬億元的資本進入半導體行業。」但大基金的投資效率還不夠高，長遠看，國內半導體產業一定要解決自主可控問題，這也是最本質的問題。

大基金相關負責人被調查的消息，發佈的都非常突然。有行業人士透露，路軍在接受調查前一周，還安排了即將出席的會議活動，丁文武則在7月16日剛剛出席了在廈門舉辦的第六屆集微半導體峰會，並做了主論壇致辭。

文中分析，丁文武任職的國家集成電路產業投資基金股份有限公司具備所有權，而路軍曾任職的華芯投資，作為被前者委託的唯一管理機構，承擔基金投資業務。華芯投資成立於2014年8月，是國家開發銀行旗下的集成電路投資管理機構。

從2014年華芯投資成立起，路軍擔任華芯投資總裁，參與了大量投資工作，直到2020年底重新調回國家開發銀行工作。丁文武此前曾任工信部電子信息司司長，2014年大基金成立之後出任總裁至今。大基金投資的重大項目都需獲得基金公司董事會的核准。

6月28日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在湖北省武漢市考察。這是28日下午，習近平在武漢華工激光工程有限責任公司半導體面板激光智能裝備生產車間，察看激光技術產業應用展品。（新華社）

根據《新浪科技》報道，有業內人士表示，「這也說明目前國家對半導體產業的推動，管理越來越嚴格了。」據該人士透露，「早些年大基金投資時期，一些半導體工廠建設成本明明一開始只花費了2億多，但卻對外說建廠成本近20億，中間存在諸多不透明處。」

兩位大基金相關負責人被調查的消息相繼傳出後，7月29日，大基金概念股的跌幅超過3%。