台海軍演｜時隔22年再發布台灣問題白皮書：非和平方式是最後選擇

解放軍近期在台灣周邊軍演，引發國際關注之際，國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室周三（10日）聯合發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，為中國政府時隔22年再發布台灣問題白皮書。

白皮書進一步重申台灣是中國的一部分的事實和現狀，並指按照一國兩制實現兩岸和平統一，將給中國發展進步和中華民族偉大復興奠定新的基礎，將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。實現兩岸和平統一，不僅是中華民族和中國人民之福，也是國際社會和世界人民之福。白皮書又強調，「非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇」。



白皮書指出，台灣自古屬於中國的歷史經緯清晰、法理事實清楚。聯大第2758號決議是體現一個中國原則的政治文件，國際實踐充分證實其法律效力，不容曲解。一個中國原則是國際社會的普遍共識，是遵守國際關係基本準則的應有之義。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分的歷史事實和法理事實不容置疑，台灣從來不是一個國家而是中國的一部分的地位不容改變。

白皮書稱，中國共產黨始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務，團結帶領兩岸同胞，推動台海形勢從緊張對峙走向緩和改善、進而走上和平發展道路，兩岸關係不斷取得突破性進展。在中國共產黨的引領推動下，70多年來特別是兩岸隔絕狀態打破以來，兩岸關係獲得長足發展。兩岸交流合作日益廣泛，互動往來日益密切，給兩岸同胞特別是台灣同胞帶來實實在在的好處，充分說明兩岸和則兩利、合則雙贏。

白皮書指出，實現祖國完全統一，是中華民族的歷史和文化所決定的，也是中華民族偉大復興的時和勢所決定的。中國比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，也更接近、更有信心和能力實現祖國完全統一的目標。國家發展進步特別是40多年來改革開放和現代化建設所取得的偉大成就，深刻影響著解決台灣問題、實現祖國完全統一的歷史進程。

白皮書指按照一國兩制實現兩岸和平統一，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處。圖為台灣統派人士揮動五星紅旗。（資料圖片）

白皮書強調，民進黨當局的謀「獨」行徑導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景、擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙。外部勢力縱容鼓動「台獨」分裂勢力滋事挑釁，加劇兩岸對抗和台海形勢緊張，破壞亞太地區和平穩定，既違逆求和平、促發展、謀共贏的時代潮流，也違背國際社會期待和世界人民意願。「挾洋謀獨」沒有出路，「以台制華」注定失敗。祖國統一的歷史車輪滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋。

白皮書進一步指說，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。實現兩岸和平統一，必須面對大陸和台灣社會制度與意識形態不同這一基本問題。 一國兩制正是為解決這個問題而提出的最具包容性的方案。這是一個和平的方案、民主的方案、善意的方案、共贏的方案。兩岸制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。

白皮書最後強調，中國願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。中國願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一。中國不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，非和平方式將是不得已情況下做出的最後選擇。台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉系於民族復興。「我們將團結廣大台灣同胞共創祖國統一、民族復興的光榮偉業。」

2018年元旦日，兩岸旗幟在金門飄揚。（資料圖片）

中共中央台辦發言人受權就發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書發表談話，表示中國政府於1993年8月、2000年2月分別發表了《台灣問題與中國的統一》、《一個中國的原則與台灣問題》白皮書，全面系統闡述了解決台灣問題的基本方針和有關政策。20多年來特別是中共十八大以來，國家統一理論和對台方針政策持續豐富發展。習近平總書記就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略，為對台工作提供了根本遵循和行動綱領。但一個時期以來，台灣民進黨當局加緊進行「台獨」分裂活動，一些外部勢力極力搞「以台制華」，企圖阻擋中國實現完全統一和中華民族邁向偉大復興。

受權表示，在當前錯綜複雜的國際形勢和台海形勢下，發表該白皮書，有利於揭批「台獨」分裂勢力和外部勢力勾連挑釁，企圖損害中國主權和領土完整、阻撓破壞中國統一進程的惡劣言行，揭露他們的政治本質和險惡用心，體現中國人民維護國家主權和領土完整的決心不可動搖、意志堅如磐石；有利於展現中國共產黨和中國政府願繼續以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的立場和態度，最大限度地爭取兩岸同胞特別是台灣同胞與國際社會的理解和支持；有利於提振全黨全國各族人民矢志追求國家統一的精氣神，增強島內和海外反「獨」促統力量的信心和勇氣，凝聚支持和促進祖國統一的磅礴偉力。

受權表示，實現兩岸和平統一，不僅是中華民族和中國人民之福，也是國際社會和世界人民之福。希望廣大台灣同胞堅定站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人，認真思考台灣在民族復興中的地位和作用，深明大義、奉義而行，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，積極參與到推進祖國和平統一的正義事業中來。希望香港同胞、澳門同胞和海外僑胞一如既往，為推動兩岸關係和平發展、實現祖國和平統一再立新功。希望國際社會和所有與中國建交的國家，恪守一個中國原則，妥善處理涉台問題，理解和支持中國人民反對「台獨」分裂、爭取完成國家統一的正義事業。