台海軍演｜專家解讀：東部戰區聯合封控　是在「奪島」後鞏固戰果

8月9日，解放軍東部戰區通報，繼續於台灣周邊海空域組織實戰化聯合演訓，重點組織聯合封控和聯合保障行動。

繼此前遠火、常導、島嶼進攻、反潛等演訓科目後，「聯合保障」為何在此時上演？《北京青年報》旗下政知見報道，軍事評論員宋忠平稱，聯合封控、聯合保障其實是完成「奪島」後需要做的事情，包括管控戰區形勢，補給彈藥等，「完成奪島後需要做的事情，也要上陣練習了」。



宋忠平介紹，東部戰區提到的「聯合封控」、「聯合保障」是指當戰役進行到一定階段、完成一定目標後，要穩固、管控戰區形勢，並進行補給、補充。

戰區任務部隊同步組織海上搜救、彈藥物資補給、裝備器材搶修、傷員救護轉運等行動。（東部戰區）

他舉例，解放軍完成「奪島」後，仍然要封控、管控戰區的海上通路來鞏固戰果，以防備敵對勢力干擾、破壞和反攻。此時，解放軍對於戰區制空權、制海權的鞏固，相當於「由攻轉守」。

宋忠平稱，當完成「奪島」後，一線作戰單位的彈藥、油料等已大量消耗，此時就需要大規模、標準化的快速補給，「階段性的目標達成以後，是一個進行大規模後勤補給比較好的時機。同時，對一線部隊進行保障、補給過程中，對戰區的封鎖、管控意義重大」。

他又提到，作戰是一個完整的流程，「攻城略地」固然重要，鞏固戰果、穩定戰局同樣重要。

宋忠平稱，解放軍通過本輪的聯合演訓，跟隨時間線大致展現出一套完整作戰流程，「 『練為戰』的應有之義就在於此。只有按照實戰標準進行作戰方案的預演，才能有效檢驗實際備戰效果，並進行修正改進」。

本輪台海周邊演訓，各個科目輪番上陣：

8月4日，對預定海域成功實施遠程火力及常規導彈火力實彈射擊。



8月5日，驅護艦艇在台島周邊海域展開聯合封控，空軍赴台島周邊實施偵察預警、制空作戰、支援掩護、空中打擊等實戰化演訓任務。



8月6日，海軍出動艦艇、戰機、岸導等任務兵力，重點進行了聯合對陸打擊、對海突擊等科目訓練。



8月7日，空軍成體系實施島嶼進攻作戰演練，重點錘煉聯合對地打擊和遠距空中打擊能力。



8月8日，海、空軍多艘驅護艦艇、多型多架戰機、多個岸導火力單元，在戰區統一指揮下，按照戰訓一致、體系用兵要求，重點組織了聯合反潛和對海突擊行動。



8月9日，重點組織聯合封控和聯合保障行動。

