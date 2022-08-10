台海軍演｜東部戰區完成圍台各項任務　將常態組織台海戰備警巡

今日（10日），東部戰區公布在台島周邊海空域組織的聯合軍事行動，成功完成各項任務。



東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，東部戰區近期在台島周邊海空域組織諸軍兵種部隊系列聯合軍事行動，成功完成各項任務，有效檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。

戰區部隊將緊盯台海形勢變化，持續開展練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡，堅決捍衛國家主權和領土完整。

本輪台海周邊演訓，各個科目輪番上陣：

8月4日，對預定海域成功實施遠程火力及常規導彈火力實彈射擊。



8月5日，驅護艦艇在台島周邊海域展開聯合封控，空軍赴台島周邊實施偵察預警、制空作戰、支援掩護、空中打擊等實戰化演訓任務。



8月6日，海軍出動艦艇、戰機、岸導等任務兵力，重點進行了聯合對陸打擊、對海突擊等科目訓練。



8月7日，空軍成體系實施島嶼進攻作戰演練，重點錘煉聯合對地打擊和遠距空中打擊能力。



8月8日，海、空軍多艘驅護艦艇、多型多架戰機、多個岸導火力單元，在戰區統一指揮下，按照戰訓一致、體系用兵要求，重點組織了聯合反潛和對海突擊行動。



8月9日，重點組織聯合封控和聯合保障行動。

