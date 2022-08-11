英國已逝文豪著書談中美關係？台海衝突Kindle突現大量造假電子書

因佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西或波洛西）訪台，解放軍在台海進行軍演，美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）旗下電子書網站Kindle突然大量上架有關「中台衝突」，或是「美中關係發展」書刊，這些上架的書籍通常頁數介於17到81頁間，其中部分段落與《東協郵報》（Asean Post）相似，作者名更疑似造假。



《自由亞洲電台》（RFA）8日報道，Kindle網站近日突然出現大量與兩岸、美中關係相關的書籍，但許多書籍包括作者名字都是造假的，其中一本《中台矛盾悖論》（The China and Taiwan Conflict Paradox）作者，竟是在1950年辭世的作者喬治．歐威爾（George Orwell）。

《香港01》記者在Google搜尋，發現可以查到該書搜索結果，點進連結會進入Amazon官網，已經顯示「頁面不存在」。

Kindle出現大量談台海衝突、中美關係的書籍，但作者名稱造假書籍更涉嫌抄襲。(Amazon)

該篇報道指出，7月31日到8月6日Kindle出現多本佩洛西訪台的專著，只需在kindle網站輸入台灣、中國等關鍵字，內容涉及美中和兩岸關係的書籍就會顯示在電腦螢幕。這些書刊售價平均不到10美元，多本書更能從Kindle軟體免費下載閱讀，據《台灣英文新聞》網站調查發現，每本書的厚度介於17頁到81頁之間，該類書籍粗估有上百本，立場偏向中國且涉及抄襲。

英國獨立出版商坎寧斯（Michael Cannings）接受《自由亞洲電台》訪問，他提到，書籍可能被進一步引用，導致假資訊被廣為流傳，當中不少書的文字敘述文法錯誤，其中部分段落與《東協郵報》（Asean Post）相似。

坎寧斯稱，這些內容可能來自於新聞報導、出版商或作者，並透過更動詞彙的方式以躲避抄襲檢查，書中使用大量熱門關鍵字，如佩洛西、台灣等，書商、出版人或作者有可能藉由購買評價的方式，使這些電子書取得4星、5星好評，真正的學術著作反而會因此不見。

New disinformation push on Amazon? A torrent of new low quality "books" about Taiwan has appeared; a quick Google shows at least some of the content is plagiarised, and the names of the authors appear to be fake. I count 61 of these under one search term alone. 1/4 pic.twitter.com/ICakkKlzgb — Michael Cannings (@formosaphile) August 5, 2022

Kindle2023年將退出中國市場

今（2022）年6月2日宣布將於一年之後，即2023年6月30日，在中國停止Kindle電子書店的運營。消息意味著亞馬遜將停止中國區電子書業務，引起輿論關注。商務部對此回應，指這屬於市場經濟中的正常現象。