人民日報：祖國完全統一進程不可阻擋　台灣同胞福祉繫於民族復興

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，導致兩岸關係極度緊張，解放軍一連數日在台灣周邊海空域展開實彈演訓。此外，大陸政府還時隔22年再發布台灣問題白皮書，並強調非和平方式將是不得已情況下作出的最後選擇。

周四（11日），官媒《人民日報》頭版發表題為「祖國完全統一進程不可阻擋」的評論文章，指出台灣的前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務。」



大陸政府還時隔22年再發布台灣問題白皮書，並強調非和平方式將是不得已情況下作出的最後選擇。（新華社）

文章指，中國共產黨為解決台灣問題、實現祖國完全統一不懈奮鬥的歷程、成就和經驗，充分展現中國共產黨始終是中國人民和中華民族的主心骨，是民族復興、國家統一的堅強領導核心。中國共產黨和中國政府積極推進對台工作理論和實踐創新，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，有力維護台海和平穩定，紮實推進祖國統一進程。

文章稱，習近平總書記曾指出「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。」實現祖國完全統一，是中華民族的歷史和文化所決定的，也是中華民族偉大復興的時和勢所決定的。國家發展進步特別是經濟實力、科技實力、國防實力持續增強，不僅有效遏制了「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，更為兩岸交流合作提供了廣闊空間、帶來了巨大機遇。

8月3日，佩洛西獲蔡英文頒授「特種大綬卿雲勳章」。（Taiwan Presidential Office via 美聯社）

文章表示，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分的歷史事實和法理事實不容置疑，台灣從來不是一個國家而是中國的一部分的地位不容改變。佩洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，在美國政府放任下，明目張膽竄訪中國台灣地區。中國政府對此採取一系列強有力的反制措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，有力打擊外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，得到國際社會正義力量的廣泛支持。事實再次證明，民意不可違，玩火必自焚，祖國統一的歷史車輪滾滾向前，任何人任何勢力都無法阻擋。

文章強調，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。按照「一國兩制」實現兩岸和平統一，將給中國發展進步和中華民族偉大復興奠定新的基礎，將給台灣經濟社會發展創造巨大機遇，將給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處，也有利於亞太地區及全世界和平與發展。

文章強調，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。（新華社）

文章最後指，國家統一是中華民族走向偉大復興的歷史必然。只要包括兩岸同胞在內的所有中華兒女同心同德、團結奮鬥，就一定能夠粉碎任何形式的「台獨」分裂和外來干涉圖謀，就一定能夠匯聚起促進祖國統一和民族復興的磅礴偉力。祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。