疫情｜內地增1993宗本土感染　三亞9日起累計近2000滯留遊客離境

國家衛健委公布，內地昨日（10日）新增1993宗新冠肺炎本土感染，大部份個案來自海南省。在三亞，當地持續進行滯留遊客返回工作，前日（9日）起至今日（11日）凌晨累計有近2000名滯留遊客返回各地。另在新疆烏魯木齊，當局宣布重點城區臨時性靜態管理暫定實施5天。



內地昨日新增700宗確診病例，其中614宗為本土病例，包括海南559宗，廣東25宗，浙江11宗，內蒙古4宗，福建4宗，北京2宗，江西2宗，重慶2宗，西藏2宗，湖南1宗，陝西1宗，甘肅1宗；其餘86宗為境外輸入個案。

同日，內地新增1466宗無症狀感染，其中1379宗屬本土，包括海南805宗，新疆380宗，西藏66宗，浙江56宗，江西16宗，兵團15宗，湖北8宗，內蒙古6宗，甘肅6宗，廣東5宗，廣西5宗，四川5宗，河北2宗，重慶2宗，吉林1宗，河南1宗；其餘87宗為境外輸入個案。

截至目前，內地現有確診病例3471宗，累計報告確診病例232809宗，5226人病亡。

三亞8月累計近1700宗確診 今晨運送逾800滯留遊客

在備受關注的三亞，昨日新增480宗確診病例（其中6宗為無症狀感染者轉歸）、774宗無症狀感染者。8月1日0時至昨日24時，累計發現確診病例1690宗、無症狀感染者1504宗。

市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部透露，今日凌晨1時51分至2時34分，共有五架次航班，運送843名因疫情滯留三亞的遊客返回四川成都、陝西西安、湖南長沙、廣東廣州、江蘇南京。

據統計，昨日有569名遊客返回上海，前日有551名遊客返回西安、成都、上海。接下來，三亞將持續做好滯留遊客返回工作。

烏魯木齊疫情病毒來源不明 重點城區實施臨時性靜態管理

新疆昨晚間召開新冠肺炎疫情和疫情防控新聞發布會，會上指，烏魯木齊本次疫情，病毒基因測序結果顯示為Omicron BA.5.2變異毒株，這種毒株具有更強的免疫逃逸能力、更強的傳播力、更快的傳播速度，導致疫情發生的隱匿性更強。從烏魯木齊市發現第一個陽性病例，到陸續檢出多名陽性人員，只有短短幾天時間，病毒來源不明、多鏈條並行，波及全市多個區（縣）。

為盡快阻斷疫情傳播蔓延，防範疫情風險外溢擴散，烏魯木齊市疫情防控工作指揮部連夜部署並發布通告，決定對重點城區實施臨時性靜態管理，切實保障各族群眾生命安全和身體健康。自2022年8月10日8時起，在全市天山區、沙依巴克區、水磨溝區、高新區（新市區）、經開區（頭屯河區）、米東區實行臨時性靜態管理措施，時間暫定五天。

全市重點城區所有街道（鄉鎮）、社區（村）實施靜態管理，小區、單位、院落原則上只保留1個出入口。靜態管理區域內除核酸檢測、醫療救護、應急搶險、生產生活保供、垃圾處理、行政執法等工作人員外，全體居民非必要一律不外出。參加疫情防控及城市保障工作的各類人員憑相關證件通行。

義烏全市實施3天靜默管理

浙江金華市今日召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，據義烏市副市長駱小俊介紹，當地「8·2」疫情累計已報告陽性感染者500宗，其中41宗為確診病例，259宗為無症狀感染者。

今日起，義烏全市實施3天靜默管理，全市域（除大陳、赤岸及高風險區外）參照中風險區（管控區標準）管控，除醫療機構、保障基本民生的單位外，所有公共場所暫停運營。高校、中小學校、幼兒園、校外教培機構暫停線下教學；養老院、兒童福利院等機構封閉式管理。除保生活、保生產、保抗疫等車輛外，其他車輛原則上不進不出。