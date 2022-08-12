國家地理紀錄片講述泰洞穴救援　北京電影節「技術原因」取消放映

北京國際電影節今日（12日）突宣布因技術原因，取消「國家地理紀錄電影特別展映-『環球視野』單元」原定上映的《洞穴營救》（The Rescue，港譯：洞穴救援行動）全部場次。但有網民懷疑是因審查原因而被撤檔。



該片早前已在串流平台Disney+上架，講述泰北清萊一支少年足球隊，連同教練一共13人，因避雨走到睡美人洞，但因為雨勢突然加大，在愈走愈入下，最終退路被雨水淹沒而被困洞內，最終要動員超過1000人，以及來自多達20個國家的救援人員拯救。



「@北京國際電影節北京展映」微博帳號下午發微博稱，《洞穴營救》因技術問題取消放映，將對影片所有場次退票。

本月8日，國家地理曾發通稿宣傳「國家地理紀錄電影特別展映-『環球視野』單元」的兩部電影，包括《洞穴營救》及另一部電影《火山摯戀》（Fire of Love）。後者講述一對熱愛冒險的法國夫婦在20年時間裏拍攝全球的火山噴發和餘波，最終於1991年日本一次火山爆發中喪命，但留下關於自然的豐富知識和遺產。

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背後真實事件感人 多國合力營救被困少年

至於《洞穴營救》所述事件起因是該年6月23日，清萊府的少年足球隊「野豬隊」（Moo Pa）12名少年和教練，因睡美人洞遭暴雨灌入而受困洞內。為尋找失蹤的13人，在兩個星期內，來自世界各地的數百名義工投入救援，其中不乏軍警人員、潛水專家、醫療人員、工程公司、救難團隊等，來到救援工作中協助或提供援助。

除了泰國政府傾力投入，同緬甸、老撾派出大量搜救人員前往救援，還有美國（含軍方）、英國、澳洲、加拿大、歐盟諸國、俄羅斯、以色列、中國、日本、印度及東協諸國等，共20多國的團隊並肩合作，及非政府組織的公益團體，都有派人到現場協助救援。全員在7月8至10日間被救出。但有一名38歲自願參加行動的退伍士官長在7月5日深夜的運送物資進洞後回程時，因自身氣瓶氧量不足而昏迷，被救上岸後不治。

事件還被翻拍成2019年泰國電影《奇蹟救援》（The Cave）、2022年美國傳記生存片《十三條命》（Thirteen Lives）。香港兒童文學作家關麗珊也以事件為原型撰寫兒童讀物《闖進山洞的泰國少年》。

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根據國家地理本月8日公布的排期表，《洞穴營救》和《火山摯戀》將於8月12日至21日期間，分別在北京5間戲院各上映一場，戲票將於8月10日12時起在北京國際電影節官方售票平台「貓眼」正式開售。其中《洞穴營救》的最早場次是13日晚間8時40分。

突如其來的取消放映令不少微博網民錯愕：

「技術原因 狗都不信」

「審查已經成為中國電影市場崩潰的頭號元兇！」

「老子機票酒店都訂了，你跟我取消，真有意思，想罵人」

「感覺是藉口，只是一部災難片，為甚麼不能放？」

「看了也沒覺得有甚麼敏感內容啊，是我zz（政治）覺悟太低嗎？」



國家地理（National Geographic）2001年1月12日在美國開播，後在全球多地開展業務，現時是國家地理合夥有限公司旗下的訂閱電視聯播網，該電視網由華特迪士尼公司（持股73%）與國家地理學會（持股27%）共同所有。