蜘蛛俠不戰無歸｜漫威今年第4部內地再上映無期　網民：赴澳門睇

《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）在全球陸續上映，亞洲多地包括台灣和香港都於周三（15日）搶先上畫。而與漫威電影宇宙今年度前3部電影一樣是，該片至今未有公布在中國內地的檔期，令不少內地影迷感到困惑。

對此，不少內地網民就以新詞調侃，指該片也是「環大陸上映」（意指大陸以外地區上映），但也有人表示正規劃前往澳門觀影。



漫威電影宇宙今年早前三部院線電影《黑寡婦》、《尚氣與十環幫傳奇》、《永恆族》，都至今未有公布在中國內地的檔期。早前有消息指，《蜘蛛俠：不戰無歸》預計搶先北美上映。惟逼近全球上映日期，內地卻遲遲未見定檔。

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於是近日有微博網民爆料︰「美國進口片全部暫緩，已定檔期的除外。本來《蜘蛛俠》準備在8日早上10點定檔期的，然後由於美國抵制冬奧會，8時50分接到了消息，微博也有暗示，9點多《蜘蛛俠》官方微博連發兩次（還沒收到正式通知），9時57分暫緩美國電影的通知正式下來了。基本上可以宣布《蜘蛛俠》徹底寄（註：禁）了。」

網民指該片「環大陸上映」：

對於內地未有檔期，眾多影迷在《蜘蛛俠》官方微博留言「求求你，定檔吧」、「《蜘蛛俠》都定不了檔，很難想像以後都看甚麼樣的戲」，但也有網民回應「看《戰狼3》、《戰狼4》、《戰狼5》吧」、「我們有吳京俠啊」、「這叫文化自信」。

有不少網民則以今年流行的新詞調侃，指該片也是「環大陸上映」（意指大陸以外地區上映）。另外就有網民表示，由於等不到映期，已在籌劃赴澳門觀影。

不少網民表示將赴或有意至澳門觀影：